Россияне устроили давку из-за скидок на сахар в супермаркете 14 13.05.2017, 21:59

Люди пенсионного возраста «бились», чтобы сэкономить максимум 25 центов.

В российском интернете стал популярным видеоролик об ажиотажной закупке сахара в супермаркете Омска - одном из крупнейших городов России с населением 1 миллионов 200 тысяч человек, передает «Радио Свобода».

В одном из магазинов покупатели устроили давку - после объявления cкидки на сахар. В ролике, появившемся на YouTube, видно, как люди преимущественно пенсионного возраста "бьются в очереди за товаром".

Цена за килограмм сахара была снижена всего на три рубля, а в одни руки продавали не более пяти килограммов.

Таким образом, покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей. В пересчёте на американские доллары, эта сумма составила бы примерно 25 центов.