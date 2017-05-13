закрыть
14 мая 2017, воскресенье, 1:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россияне устроили давку из-за скидок на сахар в супермаркете

14
  • 13.05.2017, 21:59

Люди пенсионного возраста «бились», чтобы сэкономить максимум 25 центов.

В российском интернете стал популярным видеоролик об ажиотажной закупке сахара в супермаркете Омска - одном из крупнейших городов России с населением 1 миллионов 200 тысяч человек, передает «Радио Свобода».

В одном из магазинов покупатели устроили давку - после объявления cкидки на сахар. В ролике, появившемся на YouTube, видно, как люди преимущественно пенсионного возраста "бьются в очереди за товаром".

Цена за килограмм сахара была снижена всего на три рубля, а в одни руки продавали не более пяти килограммов.

Таким образом, покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей. В пересчёте на американские доллары, эта сумма составила бы примерно 25 центов.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом