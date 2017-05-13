Дэйв Льюис: В матче с норвежцами выйдем играть, а не доигрывать 1 13.05.2017, 22:26

Дэйв Льюис

Заключительном матче группового раунда МЧ-2017 сборной Беларуси с норвежцами пройдет 16 мая.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал «Прессболу», что в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2017 с норвежцами белорусы будут играть, а не доигрывать. Поединок пройдет 16 мая. Начало — в 13.15.

- Впереди последний матч чемпионата — против Норвегии. Найдется ли мотивация?

- Безусловно. Профессионалы выходят на лед не для того, чтобы отбыть номер, а чтобы добиться победы.

- Но в воротах будет не Лаланд?

- Мы допускали вариации, но все же склоняюсь к тому, что вновь доверим Кевину. Сегодня он провел хороший матч, несколько важных сэйвов в его исполнении обеспечили ход поединка в нужном нам русле. Мы же, как сказал, во вторник выйдем играть, а не доигрывать.

- Оцените свое настроение по прошествии шести матчей по 10-балльной шкале.

- Ох, это непросто. Получится очень неровный график: ясно же, что после неудач настроение на нуле, а после победы на подъеме. Сейчас вот я вполне счастлив.

- Какова программа празднования субботней победы, или праздновать особо нечего?

- Праздновать? Ну разве что в вашем номере...