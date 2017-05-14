«Подруги из Калининграда» жителям Дроздов не помогут 44 14.05.2017, 8:22

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Источник: subscribe.ru

Чиновникам придется ответить за льготные участки и кредиты.

Об этом Charter97.org рассказал эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

- Выделение Лукашенко элитной недвижимости в Дроздах «своим людям» в последнее время все чаще оказывается на слуху. Насколько приемлема такая система «вознаграждения» высших чиновников в современном мире?

- Безусловно, эта система является анахронизмом, своеобразным советским рудиментом. Но белорусские властные «элиты» очень тяготеют ко всем этим советским практикам, в которые входит и получение «государственных дач».

Но в современной Беларуси это только внешне напоминает советские практики: на самом деле сейчас действуют совершенно другие схемы.

Ни советские, ни белорусские схемы в современном государстве неприемлемы. Чиновник, даже высокого ранга – это просто руководитель на определенное время на определенной должности. Ничем не лучше, чем менеджер в банке или на частном предприятии.

В нормальном государстве чиновник должен самостоятельно зарабатывать деньги на собственное благополучие, а не надеяться на бюджет страны, который формируется за счет денег налогоплательщиков, или придумывать разные «схемы», как со средней зарплатой жить роскошно.

- В нормальной, демократической Беларуси что будет с элитными поселками типа Дроздов? Насколько можно считать эти участки и коттеджи частной собственностью чиновников?

- Здесь вопрос в следующем: с одной стороны это имущество является частной собственностью. Потому что по закону все эти коттеджи принадлежат чиновникам в частном порядке.

Но с другой стороны, в демократической Беларуси будет необходимо проверить и пересмотреть те условия, на которых выделялась земля в Дроздах, условиях, на которых получались кредиты для строительства. А уже сейчас известно, что чаще всего они выделялись под мизерные проценты в белорусских рублях, чтобы потом девальвация «съела» все эти деньги и чиновник мог построить дом почти задаром.

То есть придется пересмотреть всю цепочку решений, которые принимались на этапе выделения земельного участка, предоставления финансирования и так далее – в отношении каждого конкретного чиновника.

И в каждом случае, когда имело место превышение служебных и должностных полномочий, эти решения должны быть пересмотрены. А чиновники, в первую очередь высшие должностные лица, получившие на неадекватных, нерыночных условиях (а проще говоря – за счет нас, налогоплательщиков) какие-то преференции, должны будут ответить по суду.

Думаю, что сумму неустойки, какой бы большой она ни была, легко можно установить и взыскать через суд. Главное – разобраться с каждым случае индивидуально: кто и какие решения принимал, на каких условиях выделялась земля, кредиты и так далее.

- Но ведь чиновники начнут юлить. Как, например, Лидия Ермошина, которая недавно заявила, что значительную часть из $300 тысяч для строительства дома в Дроздах ей одолжили подруги из Калининграда…

- На самом деле в суде это не является аргументом. Даже сейчас налоговая очень легко выводит такие заявления на чистую воду: инспектора просто берут доходы и расходы за определенный период. Если расходы превышают доходы – значит, есть какая-то сумма неучтенных «поступлений». А если речь идет о высшем должностном лице, то неучтенные доходы означают либо коррупцию, либо превышение служебных полномочий.

На сегодняшний день и в Уголовном и в Уголовно-процессуальном кодексе достаточно статей, чтобы разобраться с ситуацией «подруг из Калининграда». Для этого нужна только политическая воля. В каждом отдельном случае можно будет разобраться и отправить дело в суд.

А если в суде будет беспристрастное и адекватное рассмотрение дела, то заявление о «калининградских подругах» будет звучать крайне смешно. Безусловно, никто таких больших денег просто так, без расписки, не дает. И доказать чиновникам происхождение таких денег будет очень сложно. А когда речь идет о неучтенных доходах в отношении высших госслужащих – мы однозначно имеем дело с коррупцией и злоупотреблением полномочиями.