КНДР запустила ракету неопределенного происхождения 6 14.05.2017, 8:07

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Северокорейская ракета пролетела тридцать минут и упала в Японском море.

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейских военных (перевод – ria.ru).

Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

«Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто», — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.