закрыть
14 мая 2017, воскресенье, 12:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

КНДР запустила ракету неопределенного происхождения

6
  • 14.05.2017, 8:07
  • 9,473

Северокорейская ракета пролетела тридцать минут и упала в Японском море.

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейских военных (перевод – ria.ru).

Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

«Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто», — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом