Скандальный пранкер устроил провокацию перед Джамалой на «Евровидении» 5 14.05.2017, 8:17

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Певица никак не отреагировала на инцидент.

Во время выступления победительницы «Евровидения-2016» на сцену выбежал молодой человек с флагом Австралии и снял штаны.

Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из пресс-центра конкурса.

Спустя несколько секунд после начала выступления нарушитель выбежал на сцену, обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены. Певица никак не отреагировала на инцидент.

Как сообщает ТСН, выбежавший на сцену мужчина — скандально известный пранкер Виталий Седюк, который неоднократно нападал на знаменитостей во время светских мероприятий.

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, комментируя инцидент, заметил, что пранкеру могли бы преподать урок в Лукьяновском СИЗО в Киеве. «Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток «пристроить» на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и вполне возможно докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж…у», — написал нардеп в своем Facebook.

В сентябре 2014 года на Неделе моды в Париже Седюк попытался повалить на землю американскую телезвезду Ким Кардашьян, когда она вышла из машины, а в сентябре 2016-го попытался поцеловать ее ягодицы.

В июне 2014 года года украинец был приговорен судом в США к трем годам условно за нападение на актера Брэда Питта. За несколько дней до этого Седюк попытался потрогать и поцеловать артиста на премьере фильма «Малефисента». В сентябре 2016 года Седюк напал на топ-модель Джиджи Хадид на Неделе моды в Милане. Манекенщица делала селфи с одним из поклонников. В этот момент Седюк подошел сзади и оторвал ее от земли. Модель в ответ ударила журналиста локтем по лицу.

Джамалу, которая победила на «Евровидении-2016» и завоевала для Украины право принять следующий конкурс, пригласили выступить в качестве гостьи с песней I believe in U.

По итогам «Евровидения-2017» победу одержал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал. Он получил максимум баллов как по итогам зрительского голосования (382), так и решением жюри (376), в сумме 758. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии с 615 очками, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии (374 балла).