Шклов не Москва, но бредни те же 5 14.05.2017, 8:30

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Петр Мигурский

Фото: 6tv.by

На родине Лукашенко хотят восстановить усадьбу бывшего царского министра.

Когда-нибудь скажут, что в конце 2010-х годов в Шклове возникло общественное движение за воссоздание усадьбы Аполлона Кривошеина. Могут даже позабыть инициатора движения – нынешнего председателя райисполкома Василия Витюнова. На самом деле есть что-то московское в данной истории восстановления усадьбы бывшего царского министра, пишет 6tv.by.

Шкловско-московские параллели

Самый грандиозный объект, разрушенный мракобесами-коммунистами и восстановленный в новой истории России, является Храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный собор Русской Православной Церкви.

Оригинал Храма Христа Спасителя в Москве был воздвигнут в XIX веке в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия: «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели».

2 июня 1931 года было отдано распоряжение снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте Дворца Советов. 5 декабря 1931 года ретивые коммунисты храм-памятник воинской славы уничтожили взрывом. Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от уровня фундамента здание пришлось разобрать совсем.

Многие помнят, что на месте Храма Христа Спасителя с 1960 по 1994 годы в центре Москвы прямо под открытым небом работал спортивный объект – плавательный бассейн «Москва».

Фото: 6tv.by

В конце 1980-х годов возникло общественное движение за воссоздание Храма Христа Спасителя, одной из движущих идей была идея покаяния. Поэтому закрытие бассейна связано с тем, что на этом месте был восстановлен Храм Христа Спасителя.

Параллельно в Москве была создана группа правдоискателей, которые хотят опять на месте храма восстановить бассейн «Москва».

Вернемся в наши края. На Могилевщине хорошо известно имя потомственного дворянина Аполлона Кривошеина. До сих пор в Шклове помнят и ценят его вклад в развитие этого города. Так, благодаря инициативе Кривошеина в 1898 году в Шклове была построена картонная фабрика, выпускавшая в то время картон и оберточную бумагу. Еще одним памятником, на сей раз дворцово-паркового искусства, и настоящим украшением современного Шклова по праву считается городской парк, заложенный Кривошеиным на рубеже XVIII – XIX веков. Шкловское имение Аполлон Кривошеин приобрел вскоре после своей скандальной отставки с поста министра путей сообщения Российской империи – был уволен за порожденную им коррупцию в ведомстве. К сожалению, усадьба Кривошеина сгорела в 2005 году. На его месте построили спортивную площадку, которой сейчас пользуются заинтересованные в своем здоровье горожане.