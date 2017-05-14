Бывший главарь БРСМ занервничал из-за акции по наведению порядка в Дроздах 15 14.05.2017, 8:40

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Игорь Бузовский

Фото: belta.by

Игорь Бузовский не исключает, что вопрос может быть рассмотрен в суде.

Агенство «Минск-Новости» сообщает о том, что на горячую линии главы Центрального района Игоря Бузовского позвонила педагог СШ №104, которая возмущена, что СМИ написали о субботнике, который оппозиционеры провели 9 мая в мемориале «Дрозды». Фамилия неравнодушной гражданки не указана.

«Наша школа уже более 40 лет тесно связана с мемориалом «Дрозды», с тех пор, как захоронение было обнаружено и наш педагог Николай Михей занялся изучением и сохранением его истории, — заявила Наталья Николаевна. — Каждый год наводим там порядок, убираем территорию, приводим в надлежащее состояние клумбы, красим, а потом на протяжении всего года поддерживаем чистоту. Только нынешней весной провели там пять субботников, в которых участвовали как педагоги, так и ученики. Каждый год проводим на территории мемориала вахты памяти, приемы в пионеры, митинги, возлагаем венки к памятному знаку. Занимаемся этим не для того, чтобы кто-то нас похвалил, а потому что чтим память жертв войны, захороненных в «Дроздах. Свою работу особо не афишируем. Мы учим наших школьников, что о добрых делах не кричат. И вот представьте наше возмущение, когда мы прочитали в Интернете о том, что представители оппозиции навели порядок на захоронении «Дрозды», до которого, якобы, никому, кроме них, нет дела!»

Наталья Николаевна говорит, что прочитать такое было очень обидно как учителям, так и детям, которые трудятся на мемориале не один раз за год.

«Они пришли и провели там субботник! Да что там уже было убирать после того, как мы столько раз проводили там свои трудовые акции, да и администрация района работала там во время республиканского субботника?! — негодует учительница. — Оппозиция просто спекулирует на нашей истории, на жертвах войны».

Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский пообещал, что «районные власти сделают все возможное, чтобы подобная клевета больше не повторялась». Также чиновник не исключает, что вопрос может быть рассмотрен в суде.