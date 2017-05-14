Илон Маск показал первые испытания скоростного метро 4 14.05.2017, 8:50

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Фото: инстаграм Илона Маска

По словам Маска, составы в нем будут передвигаться со скоростью 200 километров в час.

Основатель Tesla, SpaceX и Boring Company Илон Маск рассказал о тестировании платформы в автомобильном туннеле под Лос-Анджелесом, сообщает novayagazeta.ru.

Речь идет о проекте, который поможет решить проблему пробок в городах.

По словам Маска, платформы будут передвигаться со скоростью 200 километров в час. Первый тоннель пройдет из Лос-Анджелеса в Калвер-Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман Оукс. При этом неизвестно, получила ли компания Маска разрешение на реализацию проекта.

Основатель Tesla предупреждает, что видео может вызвать плохое самочувствие.

Маск также опубликовал фотографии бурильной машины, с помощью которой можно выкапывать и укреплять тоннели. Это позволяет увеличить скорость работ.

По замыслу Маска, автомобиль с поверхности будет забирать подвижная платформа, она же на большой скорости доставит машину в нужную часть города. Впервые о бурении тоннелей Илон Маск рассказал в конце прошлого года. Идея пришла ему в голову, когда он стоял в большой пробке в Лос-Анджелесе.