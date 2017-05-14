Путина сметет рассерженное поколение 5 14.05.2017, 8:59

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Фото: znaj.ua

Молодое поколение россиян не реагирует на телевизор.

Путинскому режиму угрожает новое поколение россиян, которые не реагируют на кремлевскую пропаганду.

Такое мнение высказал в эфире «Обозреватель.LIVE» автор книги о боях за донецкий аэропорт Серей Лойко. Он уверен, что новое поколение россиян не хотят мириться с той жизнью, которую им предлагает власть.

«Им некуда развиваться, они не понимают, почему так получилось, что все уже украли. Как им дальше жить? Каких держаться руководящих истин, поэтому они стали рассерженным поколением», - сказал Лойко.

Журналист добавил, что оппозиционер Алексей Навальный старается бить Путина в самое больное место – коррупцию. При этом оппозиционер в большей степени рассчитывает на молодое поколение.

«Его аудитория – это молодые люди. Они выросли не глядя в зомби-ящик, как их родители. Им на телевизор наплевать, они не реагируют на него», - подчеркнул Лойко.