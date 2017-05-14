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В Боснии и Герцеговине разбился самолет с пассажирами

  • 14.05.2017, 9:27
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Среди погибших в авиакатастрофе - трое детей.

Легкомоторный самолет разбился в Боснии и Герцеговине недалеко от города Мостар 13 мая. В результате авиакатастрофы погибли пятеро людей, в том числе трое детей и пилот, передает со ссылкой на местную полицию Reuters (перевод – «РБК Украина»).

Указано, что авария произошла в 13:50 (14:50 по минскому времени). По данным издания, самолет после падения загорелся. Сейчас устанавливается личность пятой жертвы.

Как сообщается, аэропорт Мостар проводил в субботу День открытых дверей, что включало в себя и полет над Мостар. Вскоре стало известно, что пятая жертва крушения самолета - это инструктор полетов.

На место происшествия прибыл директор международного аэропорта Мостар Марин Распудич, который сообщил, что родители погибших детей, которым было от семи до десяти лет, - сотрудники аэропорта.

На данный момент устанавливаются причины происшествия. Расследование будет проводить прокуратура Боснии и Герцеговины.


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