Назван простой способ определить свой биологический возраст 10 14.05.2017, 9:37

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Каждый из нас может легко определить, сколько ему лет на самом деле.

Наверняка вам приходилось замечать, что люди одного и того же возраста порой совсем не похожи друг на друга.

У кого-то уже в 30 лет появляются морщины, а кто-то даже после 40 выглядит безупречно и прекрасно себя чувствует.

И дело совсем не в чудодейственных средствах по уходу. Дело в том, что состояние нашего здоровья зависит не только от количества прожитых лет, но и от уровня сохранности организма. Хочешь узнать, сколько тебе лет на самом деле? Тогда попробуй определить свой биологический возраст. Результат удивит, предупреждает nv-online.info.

Определить биологический возраст в домашних условиях очень просто. Достаточно пройти несколько тестов, которые и расскажут, насколько изношен твой организм. Какие существуют способы узнать биологический возраст человека?

Гибкость позвоночника

Стань прямо, ноги вместе. Наклони корпус вперед, слегка согнув колени, и попробуй дотянуться ладонями до пола.

Биологический возраст 20-30 лет – вся поверхность ладони легко ложится на пол

Биологический возраст 40 лет – до земли достают только кончики пальцев.

Биологический возраст 50 лет – руки достают только до середины голеней.

Скорость реакции

Чтобы провести этот тест, понадобится помощник. Попроси его взять линейку длиной 50 см, нулевое деление должно быть направлено в пол. Помести руку на 10 см ниже конца линейки. Помощник должен внезапно отпустить линейку, а твоя задача – поймать ее в момент падения, зажав большим и указательным пальцами. Скорость реакции будет зависеть от деления, на котором окажутся твои пальцы.

20 лет – 20 см.

30 лет – 25 см.

40 лет – 35 см.

60 лет – 45 см.

Вестибулярный аппарат

Закрой глаза и постарайся устоять на одной ноге (вторая нога поднята на 10 см от пола). Как долго можешь удерживать равновесие?

20-30 лет – 30 сек.

40 лет – 20 сек.

50 лет – 15 сек.

60 лет и старше – 10 сек.

Периферические сосуды

Захвати большим и указательным пальцами участок кожи на тыльной стороне ладони. Сжимай в течение 5 секунд, а затем отпусти. На коже появится белое пятно. Как быстро оно исчезает?

20-30 лет – 5 сек.

40 лет – 8 сек.

50 лет – 10 сек.

60 лет – 15 сек.

Легкие

Настоящий возраст легких поможет определить расстояние, с которого у человека получается задуть горящую свечу.

20 лет – 1 м.

40 лет – 70-80 см.

60 лет – 50-60 см.

Сохранность суставов

Стань прямо. Закинь руки за спину (одну сверху, другую снизу) и сцепи пальцы в замок на уровне лопаток.

20 лет – верхняя ладонь полностью накрывает нижнюю.

30 лет – соприкасаются только пальцы.

40 лет – между пальцами остается расстояние.

50 лет – завести обе руки за спину сложно.

Нервная система

Для выполнения этого теста тебе также потребуется помощник. Попроси его нарисовать на листе бумаги таблицу, которая состоит из 5 строк и 5 столбцов. В каждую клетку помощник должен вписать числа от 1 до 25 в хаотичном порядке. Твоя задача – как можно быстрее последовательно прикоснуться карандашом к клеткам в порядке возрастания чисел (от 1 до 25). Засеки время, чтобы определить, как быстро это получится.

20 лет – 35 сек.

30 лет – около 40 сек.

40 лет – около 50 сек.

50 лет – 60 сек и больше.