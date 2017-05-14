«Поцеловаться во время номера решили всего за пару минут до выхода» 10 14.05.2017, 10:11

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Navi прокомментировали свое выступление и победу португальца на «Евровидении».

Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». Ребята говорят, что результат голосования их не расстроил. «Мы сегодня решили расслабиться и получить удовольствие», — рассказала Ксения. Ребята также сообщили, что поцеловаться во время номера они решили всего за пару минут до выхода, пишет tut.by.

Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи. Артем надеется, что они смогли объединить белорусов.

«Мы хочам сказаць «дзякуй» нашай Беларусі за такую падтрымку, за такі флэшмоб. І Сяргей Міхалок спяваў нашу песню і некалькі дзён таму нам тэлефанаваў Аляксандр Саладуха, што крыху нетыпова», — рассказал Артем Лукьяненко.

При этом у Naviband нет планов выступить на «Евровидении» еще раз. Артем говорит, что они хотят заниматься творчеством и музыкой. Благо, именно музыка, а не шоу, сегодня победила на конкурсе.

«Мы вельмі радыя за Партугалію. Мы паспелі з ім паразмаўляць, ён вельмі шчыры чалавек і ён павінен быў быць першым. І мы вельмі хочам, каб у наступным годзе да гэтага конкурсу адносіліся больш лёгка», — сказали Артем и Ксения, которые уже 3 июня выступят возле минской Ратуши.