В Беларуси хотят обложить налогом улитку, лягушку и гадюку 14 14.05.2017, 10:31

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Видимо, дела у режима Лукашенко совсем плохи.

Правительство планирует увеличить ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Изучить соответствующие предложения поручено межведомственной рабочей группе, созданной по распоряжению премьерминистра Андрея Кобякова от 10.05.2017 № 164р, сообщает belmarket.by.

В состав группы вошло два десятка чиновников облисполкомов и Мингорисполкома, Минприроды, Минфина, МНС, Минстройархитектуры, Госкомимущества. Новую структуру возглавил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

Рабочая группа займется решением проблем, связанных с добычей и реализацией полезных ископаемых. В частности, ее членам поручено до 15 июня проанализировать материалы по добыче и реализации недропользователями полезных ископаемых, а также изучить предложения по совершенствованию законодательства. Второй блок задач подразумевает, в том числе, увеличение ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Итоговые предложения рабочей группы должны поступить в правительство не позднее 15 июля.

Отметим, что, согласно гл. 20 Особенной части Налогового кодекса, объектом налогообложения данным налогом является добыча 25 природных ресурсов. Помимо нефти и калийных удобрений, в списке значатся пески, глины, мел, гипс, торф, воды и др. Есть даже несколько видов животных, в том числе виноградная улитка, зеленая лягушка и обыкновенная гадюка.

Надо наполнять бюджет

Вероятность повышения ставок налога возрастает на фоне трудностей с наполнением бюджета в условиях стагнирующей экономики и заявлений руководства Минфина и МНС о необходимости принятия дополнительных мер по консолидации бюджета. Более того, поскольку подготовленный проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» предполагает введение моратория на рост налогов в 2018—2020 годах, решение о налоге за добычу (изъятие) природных ресурсов, скорее всего, будет принято оперативно — в ближайшие месяцы.

Налицо желание государства максимально использовать природную ренту. В том числе по этой причине заинтересованные ведомства в последнее время активизировали работу по поиску месторождений полезных ископаемых и их вовлечению в экономический оборот.

С начала года чиновники Минприроды несколько раз сообщали об открытии новых месторождений, а также о планах использования уже известных. Так, в актив белорусских нефтяников добавили сразу два месторождения нефти: на Речицко-Вишанском разломе (оценочные запасы нефти — 1,7 млн т) и в Жлобинском районе (0,3—0,8 млн т).

Новое месторождение базальта разведано на Пинщине. Прогнозируемый запас этого материала там составляет 30 млн т.

Ищем инвесторов

В последние месяцы министр Андрей Ковхуто неоднократно высказывался за более активное использование недр. По его мнению, в экономический оборот следует вовлечь большие запасы глин и сапропеля на Витебщине. Глава министерства анонсировал начало разработки в 2017 году месторождений янтаря, что к тому же позволит уточнить запасы этого полезного ископаемого, а также заявил о желании привлечь инвесторов к добыче вод, гипса, железной руды.

Минприроды намерено более широко презентовать белорусские недра за рубежом, для чего запланирована совместная работа с посольствами.

Стоит признать, что, несмотря на разработку законодательства о концессиях и попытки в предыдущие годы презентовать некоторые месторождения, страна пока не достигла заметных результатов в привлечении частных инвесторов к освоению недр.

Чтобы заинтересовать крупный капитал, нефти у нас объективно мало. Запасов двух открытых в этом году месторождений хватает лишь на один месяц работы отечественных НПЗ.

Есть крупнейшие в мире залежи калийных солей. К этой сфере относится единственный более-менее заметный проект с привлечением иностранных инвестиций — строительство компанией «Славкалий» горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 млн до 2 млн т хлорида калия в год на базе Нежинского участка Старобинского месторождения.

Большинство прочих залежей полезных ископаемых либо не столь значительны, либо труднодоступны. Это усложняет задачу привлечения инвесторов, особенно в свете возможного увеличения налоговой нагрузки на природопользование.