Анджей Дуда наградил деятелей Студенческого комитета Солидарности 1 14.05.2017, 10:36

Фото: PAP/Jacek Bednarczyk

Президент Польши подчеркнул особую отвагу студентов-активистов в борьбе за демократию в стране.

По случаю 40 годовщины создания «Студенческого комитета Солидарности» президент Польши Анджей Дуда вручил деятелям демократической оппозиции государственные награды, сообщает «Радио Польша».

В ходе церемонии, которая состоялась в Кракове, за «заслуги в деятельности во благо демократических перемен в Польше» и за «достижения в профессиональной и общественной работе на благо государства» были награждены 33 человека.

Вручая награды, Анджей Дуда отметил большую отвагу участников СКС, «которые вели открытую деятельность несмотря угрозу их жизни».

«Возможно, именно осознание угрозы жизни имело столь сильное влияние и, вместо того, чтобы породить страх, привело к решительным действиям для того, чтобы подобное никогда не повторилось», - отметил президент.

«Студенческий комитет Солидарности» был создан 15 мая 1977 после смерти 24-летнего студента Ягеллонского университета Станислава Пияса. Это была первая оппозиционная студенческая организация, которая вела открытую деятельность.