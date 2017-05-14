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Машина без водителя сбила 70-летнюю пенсионерку в Витебске

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  • 14.05.2017, 10:47

Спасти женщину медикам не удалось.

Машина без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске, сообщил БелТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 13 мая около 14.30. «Жительница Витебска 1980 года рождения за рулем Toyota приехала на работу по знакомому маршруту и припарковала машину на уклоне. Через некоторое время она услышала крики прохожих о том, что ее машина катится назад. Подбежав, увидела, что автомобиль уже успел задними колесами переехать пожилую женщину. Видимо, она шла вдоль обочины, когда авто неожиданно покатилось и сбило ее», - пояснил Александр Казючиц.

Прибывшие спасатели помогли извлечь 70-летнюю женщину из-под машины, однако медики констатировали смерть пенсионерки. По данному факту проводится проверка, иномарка доставлена на штрафстоянку. Будут назначены экспертизы, которые помогут установить, почему автомобиль покатился назад.


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