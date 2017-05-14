За кого голосовали белорусы на «Евровидении-2017» 5 14.05.2017, 10:57

Симпатии зрителей и жюри значительно разошлись.

На этот факт обратили внимание журналисты nn.by.

Согласно правилам «Евровидения», сначала во время трансляции озвучивается решение местных профессиональных жюри.

Кого в этом году поддержали белорусское жюри?

1. Болгария — 12 баллов

2. Португалия — 10 баллов

3. Швеция — 8 баллов

4. Австралия — 7 баллов

5. Норвегия — 6 баллов

6. Нидерланды — 5 баллов

7. Австрия — 4 балла

8. Дания — 3 балла

9. Польша — 2 балла

10. Израиль — 1 балл.

А вот версия зрителей:

1. Болгария - 12 баллов

2. Молдова - 10 баллов

3. Венгрия - 8 баллов

4. Португалия - 7 баллов

5. Бельгия - 6 баллов

6. Норвегия - 5 баллов

7. Франция - 4 балла

8. Швеция - 3 балла

9, Румыния - 2 балла

10. Украина - 1 балл.