За кого голосовали белорусы на «Евровидении-2017»5
- 14.05.2017, 10:57
Симпатии зрителей и жюри значительно разошлись.
На этот факт обратили внимание журналисты nn.by.
Согласно правилам «Евровидения», сначала во время трансляции озвучивается решение местных профессиональных жюри.
Кого в этом году поддержали белорусское жюри?
1. Болгария — 12 баллов
2. Португалия — 10 баллов
3. Швеция — 8 баллов
4. Австралия — 7 баллов
5. Норвегия — 6 баллов
6. Нидерланды — 5 баллов
7. Австрия — 4 балла
8. Дания — 3 балла
9. Польша — 2 балла
10. Израиль — 1 балл.
А вот версия зрителей:
1. Болгария - 12 баллов
2. Молдова - 10 баллов
3. Венгрия - 8 баллов
4. Португалия - 7 баллов
5. Бельгия - 6 баллов
6. Норвегия - 5 баллов
7. Франция - 4 балла
8. Швеция - 3 балла
9, Румыния - 2 балла
10. Украина - 1 балл.