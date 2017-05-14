Саммит в Китае с участием Лукашенко начался со скандала 8 14.05.2017, 11:11

Фото: DPA

Между участниками саммита по новому «Шелковому пути» обозначились разногласия в вопросах о социальных и экологических стандартах.

Со скандала начался в воскресенье, 14 мая, в Пекине саммит, посвященный инициированному Китаем проекту нового «Шелкового пути» (НШП). Представители государств ЕС после обсуждения с китайской стороной ряда торговых вопросов отказались подписывать запланированное совместное заявление, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информированные источники агентства dpa.

По их словам, КНР отклонила предложения европейских партнеров, касающиеся соблюдения социальных и экологических стандартов, а также прозрачности и предоставления госзаказов при реализации проекта НШП, после чего лидеры стран ЕС уведомили Пекин, что не станут подписывать заявление.

Кроме того, атмосферу форума омрачили сообщения о том, что КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты, которая поднялась на высоту около 2000 километров над уровнем моря и пролетела примерно 700 километров.

Китай внесет еще 100 млрд юаней в фонд проекта НШП

Тем временем присутствовавший на переговорах председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай перечислит в фонд нового «Шелкового пути» дополнительно около 100 млрд юаней (почти 13 млрд евро) для финансирования проекта, о котором было объявлено еще в конце 2013 года.

В работе саммита «Один пояс - один путь» по вопросам НШП, который продлится до 15 мая, участвуют представители более 100 стран, в том числе 29 глав государств и правительств.

Цель новой инициативы - создать сеть автомобильных и железных дорог, морских путей и трубопроводов через Европу, Африку и Азию, которые соединят разные точки мира с Китаем. При этом в КНР будут поставляться сырье и энергоресурсы, а Пекин планирует экспортировать китайскую продукцию. Пока КНР заявила о заинтересованности 65 государств в проекте.