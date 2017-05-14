Можно ли заставить белорусок рожать по желанию чиновников? 3 14.05.2017, 11:19

Предложенные властями «программы» материнского или семейного капитала в Беларуси не работают.

За последнее десятилетие больше всего детей в Беларуси родилось в 2015 году – 119,5 тысяч. В 2016 году – 117,8 тысяч, около 40% из которых – первенцы, пишет «Завтра твоей страны».

Заметно, что рожать детей семьи решают все в более зрелом возрасте. Средний возраст женщин, ставших матерями в прошлом году – 28,9 лет. А женщины в возрасте 40-44 года стали рожать детей в два раза чаще, сообщает Белстат в Статистическом обзоре к Международному дню семей, который отмечается 15 мая.

Как сообщал в начале года заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, правительство озабочено тем, чтобы увеличить средний суммарный коэффициент рождаемости с 1,72 до 2,0 для того, чтобы «обеспечить воспроизводство населения».

Могут ли политические рычаги стимулировать рождаемость?

Профессор кафедры демографии и геодемографии Карлова университета (Чехия) Томас Кучера уверен, что повышение рождаемости не может быть единственной целью демографической политики государства. Но политическое влияние всегда сказывается на демографической ситуации, в первую очередь, на рождаемости.

− В любом обществе иметь детей – это роскошь. В доиндустриальный период дети были источником дешевой рабочей силы. В социальных государствах рожать детей сейчас не является экономической неизбежностью. Зато это дорогое удовольствие. Ведь создать условия для их образования и развития стоит немалых денег. Лично я на своих детей отдаю большую часть заработка. И образование детей – это часто самая важная инвестиция, − говорит Томас Кучера.

Финансовая поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, хоть и важна для населения, но она не может иметь ту отдачу, на которую рассчитывает государство.

− Нельзя сказать, что пособия решают, будут женщины рожать детей или нет. В принципе, чем выше стандарт жизни, тем меньше на фактор рождаемости влияют социальные выплаты, − комментирует эксперт.

Поддержка семей нужна, даже если она не отражается на количестве детей.

− Это важно для того, чтобы у семей были хорошие условия для воспитания и образования детей. Это инвестиции не столько в количество людей, сколько в качество, в человеческий капитал, − считает демограф.

Увеличению рождаемости способствуют уверенность в завтрашнем дне и возможность планирования. Частая смена семейной политики государства, социальной политики или экономической ситуации влияет на желание иметь детей даже в хороших экономических условиях.

Сокращение рождаемости – неизбежно?

Семейный капитал, направленный на увеличение рождаемости, как и материальные выплаты, не является главным критерием роста рождаемости.

− Вопрос в том, какие семьи этим пользуются. Зачастую это могут быть те слои населения, которые получают господдержку как способ жизни. И не факт, что их дети в дальнейшем будут социально успешны. Ведь родители не вкладывают эти деньги в их развитие, − отмечает заведующий кафедрой экономической и социальной географии Московского педагогического государственного университета Александр Лобжанидзе.

Наряду с материальным поощрением государство должно заниматься развитием социальной сферы.

− К увеличению рождаемости приводит стабильность развития экономики и социальной сферы. Когда человек имеет жилье, стабильную заработную плату, достаточно хорошие условия медицинского обслуживания – все это способствует повышению рождаемости, − подтверждает эксперт.

Хотя пример европейских стран показывает, что высокий уровень жизни и стабильная экономическая ситуация приводят к тому, что женщины чаще задействованы в экономике и политике. И дети больше не стоят на первом плане.

Тенденции отказа от рождения детей или ограничение семей одним ребенком, проявляются не только в западных странах, но и в Беларуси, России и Украине.

После нескольких лет стабильного роста численность населения Беларуси в первом квартале 2017 года стала уменьшаться. По данным Белстата, за первый квартал численность уменьшилась на 7 тысяч человек. В апреле она составляла 9 миллионов 498 тысяч человек против 9 миллионов 505 тысяч в начале года.

− Раз в 25 лет ситуация с рождаемостью меняется. Волны повышенной рождаемости пришлись на небольшой отрезок времени, который мы сейчас переживаем. Потом же придет волна 1990-х годов, и мы попадем в демографическую яму. И никакая программа материнского или семейного капитала не спасет, − говорит Александр Лобжанидзе.

Беларусь испытывает на себе те же тенденции, что страны Балтии. Кроме экономически обоснованного снижения уровня рождаемости, главная из них в том, что молодежь активно покидает этот регион – близость Европы способствует активной миграции молодежи и старению населения внутри государств.

− Это вызывает определенные проблемы в европейском регионе постсоветского пространства, потому что с молодежью связаны перспективы и рождаемость, − отмечает эксперт.

В то же время, локомотивом демографического развития региона остаются республики Средней Азии, хоть и с определенным снижением уровня рождаемости по сравнению с несколькими десятилетиями раньше, и Северный Кавказ.