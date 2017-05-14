Запущенная КНДР ракета упала рядом с Владивостоком 4 14.05.2017, 11:51

Опубликованную журналистами информацию официально подтвердили в администрации президента США.

Россия вряд ли будет «довольна» последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. Об этом сообщает администрация американского президента на своем официальном сайте (перевод – РБК).

«Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США Дональд Трамп не может представить, что Россия довольна запуском», — говорится в заявлении.

Белый дом отметил, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призывал мировое сообщество ввести «более жесткие санкции» против КНДР, назвав ее действия «провокацией».

По данным источника, на которые ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае, обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином прошедший пуск ракеты и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Вопрос о близости падения ракеты к российской территории Песков переадресовал в Минобороны.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону страны. Он также пояснил, что действия КНДР не спровоцировали включения в Японии общенациональной предупреждающей системы о ракетных запусках. Тем не менее, Токио выразило Пхеньяну протест.

Бывший директор операций в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США Карл Шустер считает, что выпущенная в сторону РФ ракета является сигналом от Ким Чен Ына для Москвы и Пекина. По его словам, лидер КНДР может добиваться вмешательства российского президента Владимира Путина в ситуацию на Корейском полуострове.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который ранее выступал за сближение с КНДР, заявил, что испытание ракеты нарушает резолюция Совбеза ООН и назвал его серьезным вызовом для мира и на Корейском полуострове. По его словам, Южная Корея ответит на провокацию.

Северная Корея запустила ракету в ночь на 14 мая. Суга пояснил, что дальность полета ракеты составили 800 км. По данным военных Южной Кореи, ракета пролетела 700 км.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США устанавливает тип ракеты. Минобороны Японии допустило, что это мог быть снаряд совершенно нового типа.