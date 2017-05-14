Ученые рассказали о самых полезных для нормального давления травах и специях 14.05.2017, 11:58

Некоторые из них мы используем, сами того не подозревая.

Высокое кровяное давление проблема многих людей. Сочетание таких факторов, как стресс, алкоголь, курение, избыточный вес и отсутствие физической активности играют ключевую роль в формировании проблемы, которая к тому же усугубляется с возрастом.

Хотя высокое давление – состояние болезненное и причиняющее массу проблем, самостоятельной болезнью оно не является. Однако чрезвычайно важно поддерживать давление в норме, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсульта и даже заболевания почек.

Хотя идея безлекарственного контроля давления с помощью трав и специй приобретает популярность, медиками она по-прежнему рассматривается со скептицизмом. Однако исследования в этой сфере продолжаются. Так, в исследовании, опубликованном в Журнале медицины (Journal of Medicine) (перевод – 6tv.by), было выявлено, что общие специи могут защитить от болезней сердца и ухудшений, вызванных старением. Ученые обнаружили связь между содержанием фенола в определенных травах и специях и их потенциалом в области предотвращения гликирования и формирования AGE соединений, которые отвечают за преждевременное старение и болезни сердца.

Контролировать кровяное давление и увеличить лекарственную ценность пищи могут помочь следующие травы и специи. Возможно, вы используете их, не подозревая о пользе, которую они оказывают.

ЧЕСНОК

Содержит аллицин, вещество, которое обладает антибактериальным, антиоксидантным, гиполипидемическим и антигипертензивным свойствами. В пилотном исследовании, проведенном в научно-клиническом центре Нового Орлеана, обнаружили, что чеснок может снизить кровяное давление. Девяти пациентам с тяжелой гипертонией давали препарат, на основе чеснока, содержащий 1,3% аллицин. В положении сидя артериальное давление упало со значительным снижением диастолического артериального давления и оставалось на этом уровне от 5 до 14 часов после дозы. Кроме того, было доказано, что свежий чеснок обладает более мощными сердечно-защитными свойствами, чем обработанный чеснок.

КОРИЦА

Не только предотвращает болезни сердца, а также предотвращает диабет. В центрее прикладных наук о здоровье в Огайо провели исследование с участием 22 пациентов, половина из которых принимала водорастворимую корицу (250 мг) ежедневно, другая половина – плацебо. У тех, кто принимал корицу было обнаружено увеличение антиоксидантов и снижение сахара в крови на 13 – 23 %.

ЛУК

Содержит кверцетин, флавонол, помогающие предотвратить болезни сердца и инсульт. Согласно результатам исследования, опубликованного в JournalofNutrition прием в пищу лука помог снизить диастолическое кровяное давление до 7 mmHg.

ОЛИВКИ

Этот продукт является значительной частью средиземноморской диеты, признаной одной из самых здоровых в мире. Масло из оливок приводит к снижению кровяного давления. В исследовании, посвященном влиянию оливкового масла на здоровье, д-р Л. Альдо Феррара, доцент университета Неаполя в Италии установил, что ежедневное употребление 40 граммов оливкового масла позволяет снизить дозировку лекарства, понижающего кровяное давление у больных гипертонической болезнью примерно на 50 %.

ОРЕГАНО

Содержит соединение карвакрола, которое помогает снизить кровяное давление. В исследовании, проведенном на животных, ученые из университета Эскишехир Османгазы в Турции, установили, что карвакрол приводит к снижению частоты сердечных сокращений, нормализует артериальное давление, а также систолическое и диастолическое давление.

БОЯРЫШНИК

Традиционно используется для лечения высокого кровяного давления. В рандомизированном исследовании, проведенном в Рединге, Великобритания, 79 у больных сахарным диабетом 2-го типа принимали 1200 мг экстракта боярышника, а другая группа принимала лекарства от высокого кровяного давления. Результаты показали, что у пациентов, принимавших боярышник, в конце 16-й недели снизился уровень среднего диастолического давления.

КАРДАМОН

В исследовании, опубликованном в IndianJournalofBiochemistryandBiophysics, участвовало 20 человек, которым впервые был поставлен диагноз первичной гипертонии. В ходе исследования они принимали по 3 г порошка в день в течение 3 месяцев. По окончании этого срока, все испытуемые почувствовали улучшение без каких-либо побочных эффектов. Кроме того, у испытуемых значительно снизилось кровяное давление, и улучшился антиоксидантный статус.

Антиоксидантное и противовоспалительное действие некоторых специй и трав помогут вам улучшить общее самочувствие. Травы имеют низкую калорийность, увеличивают лекарственную ценность пищи и позволяют снизить артериальное давление. Добавляйте их в супы, салаты, рыбные, мясные, овощные блюда и будьте здоровы.