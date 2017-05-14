Министерство скандалов 14 Валерий Карбалевич, sn-plus.com

14.05.2017, 12:11

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Лукашенко сформировал систему МВД по своему образу и подобию.

На прошлой неделе внимание независимых СМИ привлек очередной скандал в системе МВД.

11 милиционеров Кричевского РУВД во главе с начальником отдела профилактики И. Вусиком обратились к министру внутренних дел с жалобой на порядки в местной милиции и лично на начальника управления С. Чуприна. Сотрудники утверждали, что их оскорбляли, заставляли отдавать премии начальству, требовали выполнения плана по количеству правонарушений любой ценой и пр. Письмо попало в средства массовой информации.

По количеству скандалов МВД находится вне конкуренции в сравнении с другими ведомствами. Абсолютный чемпион. Кажется, не проходит и недели, чтобы неблаговидные дела сотрудников милиции не становились достоянием общественности.

Недавно всплыла наружу история хищения 270 тысяч долларов офицером милиции из сейфа в здании министерства. В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства задержан начальник Столинского РОВД В. Филипчик. В марте закончился суд над и.о. начальника Барановичского ГАИ А. Волковыцким, который сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину.

Есть много свидетельств издевательства сотрудников МВД над задержанными гражданами. Фотографии «подвигов» сотрудников МВД 25 марта в Минске обошли весь мир. Особенно та, где несколько омоновцев тащат старика с палочкой. В этот день десятки задержанных граждан заставили пять часов стоять под дождем и снегом на «растяжке».

А истории с лжесвидетельствами сотрудников МВД в судах давно стали притчей во языцех. Некоторые из них даже признаны судом. Год назад в ходе судебного процесса над философом В. Мацкевичем выяснилось, что в то время, когда тот, по мнению трех милиционеров, участвовал в акции протеста, он на самом деле находился в Варшаве, что подтверждено отметкой в паспорте.

17 апреля сего года скандалом закончился суд над блогером Р. Протасевичем. Согласно милицейскому протоколу, тот 25 февраля якобы участвовал в несанкционированной акции в Куропатах, а он сумел доказать, приведя свидетелей, что в это время сдавал экзамен в БГУ.

Министр МВД И. Шуневич утверждал, что сотрудники ГАИ подвергаются проверке на детекторе лжи. Вот бы провести такую проверку омоновцев накануне их свидетельств в судах. Подозреваю, что большинство дел в отношении участников акций протеста рассыпалось бы.

После такого количества скандалов в нормальной стране министр давно должен был бы с позором уйти в отставку. Но у нас все происходит с точностью до наоборот. Министр И. Шуневич уверяет, что против его ведомства независимыми СМИ ведется информационная война.

На мой взгляд, вся проблема в том, что руководство МВД живет в совершенно другой системе мировоззренческих координат, с иными представлениями, символизирующими добро и зло. Вот министр МВД И. Шуневич, ничтоже сумняшеся, надевает форму комиссара НКВД. Вот начальник ГУВД Мингорисполкома А. Барсуков утверждает, что скульптура царского городового — это «святое место».

Для общества НКВД — зловещая структура, символ страшных преступлений, о которых напоминают Куропаты. А для министра — это историческое наследие, которым он гордится. Полицейский времен царского самодержавия как святой символ — тоже весьма показательное утверждение.

Иначе говоря, совершенно не случайно руководство белорусской милиции культивирует символы полицейского государства. Это такая модель политического устройства, в котором силовые структуры господствуют над бесправным народом, за ними отсутствует гражданский контроль. Поэтому руководству МВД совершенно не важно, что о милиции думает население. В такой системе правоохранительные органы не столько защищают народ от преступности, сколько защищают власть от народа.

В какой-то мере непопулярность милиции среди населения даже выгодна Лукашенко. В такой ситуации министр, стремясь удержаться в своем кресле, будет более рьяно защищать существующий режим и его главу.

Возвращаясь к кричевской истории, нужно отметить, что в содержании жалобы 11 сотрудников милиции нет ничего необычного. Обыденная белорусская реальность. То, что начальник невежливо общается с подчиненными, разве это удивительно? Так у нас и самый главный начальник постоянно публично поносит подчиненных, например, членов правительства. Здесь есть с кого брать пример. Лукашенко сформировал систему по своему образу и подобию.

И закончилась история вполне предсказуемо. Началась процедура увольнения главного жалобщика И. Вусика. Фактически он уже не работает, и в течение нескольких дней формальности его изгнания из органов МВД будут завершены.

Правда, министр И. Шуневич заявил, что есть нарушения и со стороны руководства Кричевского РУВД, но это руководство не уволено. Странно, что в комментариях главы МВД речь идет только об одном жалобщике, хоть на самом деле было коллективное письмо 11 сотрудников милиции.

Вполне обычная реакция руководства ведомства на жалобу, критикующую начальство. Она такая же, как в ситуации, когда граждане жалуются на злоупотребления милиционеров. Ответ, как правило, один: нарушения законов нет. То есть милицейское начальство всегда право. А виноват тот, кто пожаловался. И это тоже показательный урок всем потенциальным протестующим против несправедливости.

Так работает иерархическая система. Ведь стоит только немного поставить под сомнение неограниченное право милиции вообще, и милицейских начальников в частности, жестоко подавлять всех, кто ниже, то авторитарная система начнет подтачиваться. И кто тогда будет защищать режим от протестующего народа в случае чего? Посмотрите, что происходит в Венесуэле. Поэтому срабатывает инстинкт самосохранения системы.

Но конфликт в Кричевском РУВД интересен еще в одном смысле. В связи с экономическим кризисом падение доходов коснулось в том числе и сотрудников силовых структур. Реальные зарплаты падают, а требования к работникам правоохранительных органов, в связи с напряженной социальной обстановкой в стране, растут. Это противоречие и вылилось в конфликт. Возможно, сотрудники уже не так сильно держатся за рабочее место, поскольку оно не обеспечивает прежнего уровня благополучия. Видимо, из одного этого случая нельзя делать вывод об эрозии силовых структур. Но симптом многозначительный.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com