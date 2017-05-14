Макрон прибыл на инаугурацию на бюджетном «Рено»3
- 14.05.2017, 12:23
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Сегодня Эммануэль Макрон официально вступает в должность президента Франции.
В Париже усилены меры безопасности в преддверии официальной церемонии передачи полномочий от действующего лидера Франции Франсуа Олланда избранному президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает ВВС.
Официальная церемония началась в 10.00 по местному времени (11:00 Минск).
Эмануэля Макрона на входе в Елисейский дворец встретили предыдущий президент Франции Франсуа Олланд, представители политических кругов Республики и военные из состава Почетного караула Вооруженных сил Франции.
Супруга Макрона госпожа Бриджит Тронйо также прибыла в Елисейский дворец.
Следует отметить, что Эмануэль Макрон прибыл в Елисейский дворец на относительно бюджетной модели французского автомобиля «Рено», сообщает ukrinform.ru.
По сложившейся традиции Олланд встретил преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы, после чего они прошли внутрь, где он сообщил новому президенту «ряд государственных тайн».
После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.
Франсуа Олланд заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает на передачу власти в «простой и дружеской обстановке». «Я не передаю власть политическому оппоненту, поэтому все намного проще», - заявил он.
Не позднее понедельника Макрон должен назвать имя премьер-министра. Правительство должно быть сформировано ко вторнику.
В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.
Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.