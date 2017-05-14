Вдохновленные Navi белорусы запустили «поцелуйный» флешмоб 2 14.05.2017, 12:36

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Поклонники группы подхватили эстафету романтического выступления музыкантов в финале «Евровидения».

13 мая в Киеве прошел финал «Евровидения — 2017». Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

Белорусы из Naviband заняли в финале 17-е место. В конце своего номера музыканты поцеловались, а телеведущий Евгений Перлин пояснил, что Артем Лукьяненко и Ксения Жук — муж и жена.

Поклонники группы и обычные белорусы подхватили эстафету — соцсети заполонили снимки поцелуев с хештегом #kissbelarus, пишет tut.by.