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Вдохновленные Navi белорусы запустили «поцелуйный» флешмоб

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  • 14.05.2017, 12:36
  • 10,221

Поклонники группы подхватили эстафету романтического выступления музыкантов в финале «Евровидения».

13 мая в Киеве прошел финал «Евровидения — 2017». Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

Белорусы из Naviband заняли в финале 17-е место. В конце своего номера музыканты поцеловались, а телеведущий Евгений Перлин пояснил, что Артем Лукьяненко и Ксения Жук — муж и жена.

Поклонники группы и обычные белорусы подхватили эстафету — соцсети заполонили снимки поцелуев с хештегом #kissbelarus, пишет tut.by.

#kissbelarus #naviband #eurovision2017 #belarus #instagood #беларусь #vscocam #kiss

Публикация от @nikclada

Козырные карты #kissbelarus #naviband

Публикация от illuminacija (@yanaloginava)

Make love not war! #kissbelarus And vote for Belarus!!!#naviband #3 #eurovision2017 #heyheyhayayayayo

Публикация от Катерина Зарубо (@crazybelieverrr)


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