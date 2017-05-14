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Си Цзиньпин заставил Путина играть на рояле

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  • 14.05.2017, 12:48
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Руководитель Китая прибыл на встречу с правителем РФ с опозданием.

Президент России Владимир Путин, прибывший с двухдневным визитом в Китай, сыграл на рояле в ожидании лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает, в частности, в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, пишет «Обозреватель».

«По дороге в зал переговоров Путин увидел в резиденции Си рояль и сыграл на нем: «Московские окна» и «Город над вольной Невой», - пишет Смирнов.

Под его твитом разместили и соответствующее фото.

«А Мурку?» – спрашивают в соцсети, реагируя на сообщение Смирнова.

Известный твит-блогер Andrey Zakirzyanov? под ником @Bezizyanov разместил веселый клип по этому поводу:

Интересны и другие комментарии блогеров:

«Он еще и пианист!!!!»

«Клоун».

«Блин, надо бы ему в Киев на Евровидение ехать».

Российский пропагандистский ресурс LifeNews проиллюстрировал новость фото с Путиным, где он с обручальным кольцом.

«Обручальное кольцо. Медведев?» – шутят в сети.


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