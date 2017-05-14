Си Цзиньпин заставил Путина играть на рояле

Си Цзиньпин заставил Путина играть на рояле18
- 14.05.2017, 12:48
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Руководитель Китая прибыл на встречу с правителем РФ с опозданием.
Президент России Владимир Путин, прибывший с двухдневным визитом в Китай, сыграл на рояле в ожидании лидера КНР Си Цзиньпина.
Об этом сообщает, в частности, в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, пишет «Обозреватель».
По дороге в зал переговоров Путин увидел в резиденции Си рояль и сыграл на нем: "Московские окна" и "Город над вольной Невой" pic.twitter.com/2K5a7GUPoX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2017 г.
"Город над вольной Невой" в Пекине: Путин играет на рояле в резиденции Си Цзинпиня pic.twitter.com/YDMfUZ2eIS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2017 г.
«По дороге в зал переговоров Путин увидел в резиденции Си рояль и сыграл на нем: «Московские окна» и «Город над вольной Невой», - пишет Смирнов.
Под его твитом разместили и соответствующее фото.
«А Мурку?» – спрашивают в соцсети, реагируя на сообщение Смирнова.
Известный твит-блогер Andrey Zakirzyanov? под ником @Bezizyanov разместил веселый клип по этому поводу:
Пианист pic.twitter.com/tevEPsxOqi— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 14 мая 2017 г.
Интересны и другие комментарии блогеров:
«Он еще и пианист!!!!»
«Клоун».
«Блин, надо бы ему в Киев на Евровидение ехать».
Российский пропагандистский ресурс LifeNews проиллюстрировал новость фото с Путиным, где он с обручальным кольцом.
«Обручальное кольцо. Медведев?» – шутят в сети.