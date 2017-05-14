закрыть
14 мая 2017, воскресенье, 16:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Министра Карпенко убрали с должности главного коммуниста Беларуси

6
  • 14.05.2017, 12:53
  • 1,250

Коллеги-коммунисты испугались, что министр образования не справится со «значительно возросшей нагрузкой».

Первым секретарем Коммунистической партии Беларуси избран «депутат» «палаты представителей», секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщает БелТА.

Возглавлявший партию Игорь Карпенко освобожден от обязанностей в связи со «значительно возросшей нагрузкой» в должности министра образования Беларуси.

Вторым секретарем ЦК стал Георгий Атаманов, хотя после ухода Карпенко на министерскую должность считалось, что партию возглавит именно он.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом