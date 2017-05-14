Министра Карпенко убрали с должности главного коммуниста Беларуси 6 14.05.2017, 12:53

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Коллеги-коммунисты испугались, что министр образования не справится со «значительно возросшей нагрузкой».

Первым секретарем Коммунистической партии Беларуси избран «депутат» «палаты представителей», секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщает БелТА.

Возглавлявший партию Игорь Карпенко освобожден от обязанностей в связи со «значительно возросшей нагрузкой» в должности министра образования Беларуси.

Вторым секретарем ЦК стал Георгий Атаманов, хотя после ухода Карпенко на министерскую должность считалось, что партию возглавит именно он.