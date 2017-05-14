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Скорина с большой долей вероятности был католиком

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  • 14.05.2017, 13:11
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Об этом свидетельствует огромное количество фактов из биографии первопечатника.

Старший научный сотрудник Института истории Академии наук Беларуси Алесь Жлутка считает, что белорусский первопечатник Франциск Скорина с большой долей вероятности был католиком.

Об этом он рассказал в интервью Белорусской редакции «Ватиканского радио».

«Во-первых, его имя - в честь Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев, ветвью которого были бернардинцы, с которыми, в свою очередь, был тесно связан путь первопечатника к науке и книгопечатанию», - напомнил Жлутка.

Знания из латыни, необходимые для поступления в университет, Скорина, по мнению Жлутки, постигал в школе при Бернардинском монастыре в Полоцке.

Обучение в католическом университете в Кракове Алесь Жлутка считает еще одним аргументом в пользу принадлежности Скорины к традиции западного обряда.

«Надо отметить еще, что после издания книг Библии в Праге в 20-х годах XVI в. первопечатник был секретарем Виленского католического епископа Иоанна. Также в Вильнюсе он женился на Маргарите Адверник, судя по имени, католичкой. Здесь он напечатал еще два издания «Апостол» и «Малую падарожную кніжку», где в акафисте упоминается Папа Римский».

Сыновья Скорины, которые вместе с ним перебрались в Чехию, служили у двух высокопоставленных католических иерархов, добавляет Жлутка.


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