Приглашайте лидеров оппозиции на акции протеста 2 Евгения Чирикова

14.05.2017, 13:22

7,901

При диктатуре с протестующими считаются, только если они в состоянии продемонстрировать силу и решимость.

Решение не приглашать политиков на митинг против сноса домов в Москве 14 мая на мой взгляд не верное, т к снижает градус напряжения и это плохо.

Конечно я понимаю организаторов, которые очень переживают, что политики придут и начнут «пиариться». 10 лет назад я сама была такая, считала себя выше «этих политических тем», боялась лишиться своей политической невинности. И теперь я не хочу, что бы вы повторяли ошибки, которые уже были сделаны. Не танцуйте на граблях, пожалуйста, послушайте мои аргументы и подумайте еще раз.

Не отказывайтесь от оппозиционных политиков, не снижайте градус протеста, не превращаетесь в беззубых и договорабельных. Это здесь не ценится. Показывайте властям силу и решимость поменять их к чертям собачьим, если они посмеют вас не послушать. Они будут с вами считаться только в одном случае, если почувствуют в вас угрозу своей власти.

7 лет назад в 2010 году , когда мы собирали митинг в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади у нас был аналогичный страх. Тогда нам удалось собрать первый крупный митинг в Москве за последнее десятилетие, мы здорово напугали Кремль и на следующий день вырубка леса была приостановлена президентом Медведевым. Приостановлена, но не остановлена. Почему? Думаю, мы тогда не дожали. Мы очень боялись политизироваться.

Митинг организовывал целый оргкомитет, который дружно решил, что политикам не место на нашей трибуне. Шевчук пусть выступает, а вот Немцову нельзя давать слово. Это сейчас мертвого Немцова все резко полюбили, живой он многих раздражал. Немцов заплатил из своего кармана за сцену и звук, но слово ему все равно не дали, он же «политик». Борис к этому отнесся очень спокойно и достойно, хотя конечно ему было больно и обидно.

Теперь через 7 лет я понимаю , что это было глупое и стыдное решение. Почему?

Потому что оппозиционный российский политик имеет огромный , многолетний опыт противодействия властям и этим опытом надо пользоваться.

Может быть если бы в 2010 году мы больше слушали Немцова, то не поверили бы лживым обещаниям Димона, который на тот момент был президентом. Может быть мы действовали бы жестче и добились большего — не только отмены строительства инфраструктуры в лесу, но и изменения маршрута трассы.

Дико, что в России политик имеет право на высказывание, только если он провластный. Если оппозиционный — молчи в тряпочку. Оппозиционный политик как прокаженный, его можно безнаказанно убивать, калечить, сажать. А вот дать слово на митинге — ни-ни, вдруг он опорочит нашу тему!

Если вы думаете, что не дав слово политикам, вы избежите политизации — это огромнейшая ошибка. В России любая тема, включая ловлю покемонов, становится политической.

Если бы думаете, что политики «угонят» или «испачкают» вашу тему, они это не смогут сделать, если вы как советует мудрая Катя Шульман будете помнить свой интерес.

Не мудро не давать слово достойным людям. Присутствие политиков увеличивает градус протеста, показывает решимость собравшихся . В путинской России с протестующими считаются только если они в состоянии продемонстрировать силу и решимость.

Присутствие Навального безусловно увеличило бы этот самый градус, добавило бы столь необходимые протесту силу и решимости. Не говоря уж о том, что у Алексея замечательные медиа возможности, которыми стоило бы воспользоваться.

И последнее, самое очевидное. Чем больше публичных людей вы пригласите, тем сильнее будете. Потому что за каждым из них своя аудитория, за каждым свой медийный ресурс.

Не ослабляйте себя , не отказывайтесь ни от чьей помощи, не изгоняйте достойных людей, будьте сильными и мудрыми!

Евгения Чирикова, «Фейсбук»