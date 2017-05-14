закрыть
14 мая 2017, воскресенье, 15:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Покинет ли сборная Беларуси по хоккею элитный дивизион?

4
  • 14.05.2017, 13:28
  • 4,126

Победа над Словенией на ЧМ-2017 не гарантировала сборной Беларуси прописку в элите на следующий год.

Благодаря этому выигрышу команда Дэйва Льюса финиширует в группе «В» не ниже седьмого места, которое при определенных обстоятельствах может не спасти от вылета, пишет tribuna.com.

Дело в том, что от понижения в классе защищена сборная Дании, которая примет чемпионат мира-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе «А», то элиту покинут восьмая команда группы «В», а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:

1) количество очков;

2) разница шайб;

3) количество заброшенных шайб;

4) номер посева перед ЧМ-2017.

Источник: by.tribuna.com

При этом датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе «А».

В программе белорусов остался поединок с норвежцами. Матч пройдет 16 мая и начнется в 17.15.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом