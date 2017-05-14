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На граффити «Минск-Москва» снова появилась «цитата Ольгерда»

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  • 14.05.2017, 13:41
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Фото: nn.by

Идея «Москву шатать и Кремль трясти» уж очень соблазнительна для белорусов.

Это уже эпопея: сначала на граффити «Минск-Москва», которое символизирует «дружбу» Беларуси и России, пририсовали колючую проволоку. Ее тщательно ликвидировали.

После внизу граффити появилась ироничная надпись «Я твою Москву шатал и Кремль тряс», отсылающая к историческому образу Великого князя Ольгерда. Ее зарисовали. Кто-то снова его написал. Его снова зарисовали. И вот опять, другой рукой, кто-то его нанес, пишет nn.by.

Фото: nn.by

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