Эммануэль Макрон: Мир и Европа более чем когда-либо нуждаются во Франции
- 14.05.2017, 13:53
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Политик произнес свою первую речь в качестве президента французов.
Эммануэль Макрон, избранный во втором туре выборов президентом Франции, официально вступил в должность главы государства, сообщает РИА «Новости».
Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.
Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.
«Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции», — с этих слов начал Макрон первую официальную речь в новом качестве.
.@EmmanuelMacron @renaudfrance @gerardcollomb @CCastaner @RichardFerrand @fhollande @brunogollnisch @bayrou @desarnez @jcmailly @gaspardgantzer @FEspagnac @vpecresse @HaimKorsia @sophie_ferracci @ar_leroy @delevoye @StTRAVERT @NicolasSarkozy VIDÉO - Pour accueillir le nouveau président qui passe les troupes en revue, une Marseillaise est jouée par l'orchestre républicain pic.twitter.com/1nwGCW8sfW— Arthur Berdah (@arthurberdah) 14 мая 2017 г.
Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.
До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.