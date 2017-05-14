Эммануэль Макрон: Мир и Европа более чем когда-либо нуждаются во Франции 14.05.2017, 13:53

12,200

Эммануэль Макрон

Фото: lefigaro.fr

Политик произнес свою первую речь в качестве президента французов.

Эммануэль Макрон, избранный во втором туре выборов президентом Франции, официально вступил в должность главы государства, сообщает РИА «Новости».

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

Фото: lefigaro.fr

«Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции», — с этих слов начал Макрон первую официальную речь в новом качестве.

Фото: twitter.com

Фото: lefigaro.fr

Фото: lefigaro.fr

Фото: EPA

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.