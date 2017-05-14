Почему NaviBand для нас все равно победители 7 14.05.2017, 13:58

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Фото: CTV NEWS

За «Евровидение-2017» белорусам действительно не стыдно.

NaviBand – это история не про победу на «Евровидении», а про победу над своими внутренними тараканами, уверен главред CityDog.by Сергей Сахаров:

- По итогам голосования финалисты «Евровидения-2017» группа NaviBand – Артем Лукьяненко и Ксения Жук – заняли 17-е место из 26. Да, для нашей страны, которая участвует в конкурсе больше десяти лет, это не самый лучший результат. Но!

17-е место – это тот случай, когда не важно, какими в списке оказались Ксения и Артем. «За NaviBand действительно не стыдно», – это самая ценная похвала и безусловное признание таланта от многих зрителей и слушателей. Без дурацкого пафоса и платьев-трансформеров в дешевых стразах, без убогой звездности и напускного патриотизма – но с открытостью, естественной белорусскостью и отличным музыкальным вкусом. За это мы и любим NaviBand.

Согласитесь, это было даже странно: знать, что на такой конкурс едут люди, которые действительно представляют тебя, а не эфемерные интересы «белорусских слушателей». По большому счету, как бы мы ни относились к «Евровидению», на него стоило съездить, чтобы вся Беларусь прониклась словами NaviBand: «Трэба карыстацца нашай прыгожай мовай і верыць у Беларусь: у нашу гісторыю, у нашу моц. Яна ў нас ёсць. І падтрымліваць адзін аднаго». Не, ребята, это не пафос – это то, что поможет каждому из нас стать самим собой.

...Знакомая минская журналистка, которая проработала в Киеве на «Евровидении» около двух недель, пишет, что белорусы в пресс-центре были каждый отдельно, подальше друг от друга. Польские журналисты зажигали всей толпой, португальские вместе слонялись загадочным облаком меланхолии, итальянцы даже не собирались быть чуть-чуть тише. А мы были как постсоветские туристы на иностранных курортах – как только видели своих, стыдливо опускали глаза и разбегались кто куда: «Не дай боже, чтобы приняли за них».

Не нужно искать подоплеки в голосовании соседей и не соседей за Беларусь – скажите, какая вам разница, как проголосовала Польша или Литва? NaviBand – это история не про победу на «Евровидении», а про победу над своими внутренними тараканами и комплексами неполноценности. Над собственным цемрашальствам, когда проще и выгоднее топить своих: «Снова облажались!», «Говорил я вам!», «Да кому мы там нужны!».

Простите за корявый каламбур, но история NaviBand про то, что топить нужно за своих. То есть своих нужно поддерживать словом, делом, рублем, похлопыванием по плечу «какой же ты крутой!». Иначе не получится – мы ведь действительно больше никому не нужны. И кажется, это так просто понять: делай своим так, как хотел бы, чтобы они сделали тебе. Сегодня ты похвалил своего, а завтра он тебя. В какой-то момент мы дойдет до мысли, что своего нужно не стыдиться, а гордиться.

Именно поэтому 17 место Артема и Ксении – это не конец, а только наше с вами начало. Кстати, ребята прилетают сегодня из Киева в 16:20 – и в аэропорту им точно будет нужна ваша поддержка.