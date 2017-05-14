А кто такой Кадыров? Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

14.05.2017, 14:31

Антон Орехъ

Социологи в России боятся задавать правильные вопросы.

Самая прекрасная цифра из опроса ВЦИОМ об отношении россиян к Рамазану Кадырову — это 6%. Именно столько россиян впервые услышали эту фамилию непосредственно во время опроса.

Подходит к вам социолог — не в глухой тайге, не в отдаленном кишлаке, не у черта на Куличках или на Рогах, а где-то, наверное, на улице или берет за рукав в магазине и спрашивает: «Как вы оцениваете деятельность Рамзана Кадырова?». А вы разводите руками, чешете репу на затылке и в полном недоумении искренне переспрашиваете: «А кто это такой?».

И я даже не знаю, как относиться к этим людям. То ли они самые счастливые из наших граждан, которые умудряются жить в обществе и быть свободными от общества. То ли они марсиане с большой головой и зелеными ушами. Но таких все-таки лишь 6%. Остальные Кадырова знают неплохо и оценки ему дают. И именно эти оценки привлекают наше внимание.

55% считают, что деятельность Кадырова идет на пользу стране. А вы ведь помните, что не так давно проводился опрос на счет выборов президента. И Владимир Путин по этому опросу не мог победить в первом туре, потому что не набирал сходу 50%. Соперники Путина получали процента по два-три. Но тогда социологи не включали в число потенциальных кандидатов главу Чечни.

А почему бы не включить? Почему бы ВЦИОМу не спросить граждан: за кого бы вы охотнее проголосовали на президентских выборах 2018 года — за Владимира Владимировича Путина или за Рамзана Ахматовича Кадырова? А?! Плохая идея? Или боязно такие вопросы задавать?

Конечно, куда удобнее в тысячный раз спрашивать, кто нам милее — Путин или Зюганов. А ты про Кадырова вопрос заостри! 42% питают к нему уважение. 42% — это очень много для страны, в которой уважаемых всеми людей почти не осталось.

Четверть опрошенных Кадырову доверяют, четверть не просто доверяют, но и симпатизируют. И все эти показатели выросли в полтора раза. Кадыров — это крутейший человек в стране!

Потому что в последние лет пятнадцать точно, а на самом деле даже больше, в России делалось все для того, чтобы политическое поле превратилось в пустыню. Чтобы не было вообще никого — только Путин. И в итоге никого и не осталось. Кроме Рамзана Ахматовича. И он добился такого влияния, что и сам Путин не смеет ему перечить!

Социологи боятся задавать правильные вопросы. Я уверен, что и сами респонденты, отвечая про отношение к Кадырову, от греха подальше говорили, что уважают его и симпатизируют. Мало ли что! Если Путин пригрозит кого-то замочить в сортире и отрезать что-то так, чтобы больше не выросло — это еще бабушка надвое сказала.

А вот если Кадыров пригрозит тем же самым, то это повод собирать манатки и прятаться в Антарктиде. Потому что этот пацан, если сказал, то, скорее всего, сделает. Так что исследование ВЦИОМ провел замечательное. Но главный вопрос задать побоялся.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»