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Лучшие кадры с выступления Navi на «Евровидении»

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  • 14.05.2017, 14:45
Фото: euroradio.fm

Снимки, которые неповторимо передают эмоции музыкантов и болельщиков.

В Киеве завершилось «Евровидение-2017». Победу одержал португальский музыкант Сальвадор Собраль, который выразил надежду на пресс-конференции, что возможно, сейчас его музыку возьмут в ротацию португальские радиостанции.

В этом году конкурс стал особенным для белорусов, так как впервые за всю историю участия нашей страны в шоу со сцены прозвучал белорусский язык. Группа Naviband очень полюбилась зарубежной прессе, музыканты дали тысячу интервью, ВВС назвала их фаворитами конкурса, а иностранные журналисты благодаря Ксюше и Артему теперь знают слово «дзякуй».

Как болели фанаты в финале, что творилось в грин-руме белорусской делегации и как выглядели Ксюша и Артём на сцене и сразу после выступления – в фоторепортаже «Еврорадио».

Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm

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