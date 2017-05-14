Лучшие кадры с выступления Navi на «Евровидении» 2 14.05.2017, 14:45

Фото: euroradio.fm

Снимки, которые неповторимо передают эмоции музыкантов и болельщиков.

В Киеве завершилось «Евровидение-2017». Победу одержал португальский музыкант Сальвадор Собраль, который выразил надежду на пресс-конференции, что возможно, сейчас его музыку возьмут в ротацию португальские радиостанции.

В этом году конкурс стал особенным для белорусов, так как впервые за всю историю участия нашей страны в шоу со сцены прозвучал белорусский язык. Группа Naviband очень полюбилась зарубежной прессе, музыканты дали тысячу интервью, ВВС назвала их фаворитами конкурса, а иностранные журналисты благодаря Ксюше и Артему теперь знают слово «дзякуй».

Как болели фанаты в финале, что творилось в грин-руме белорусской делегации и как выглядели Ксюша и Артём на сцене и сразу после выступления – в фоторепортаже «Еврорадио».

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm