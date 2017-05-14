Фигурант «дела патриотов»: В СИЗО КГБ мне открылись истинные ценности 2 14.05.2017, 14:53

Фото: krynica.info

Поддержка друзей и единомышленников действительно имеет огромное значение.

Белорусский историк Владимир Федоров, заключенный в СИЗО КГБ по «делу патриотов», прислал знакомым новое письмо, в котором рассказывает о своем пребывании в заключении и о своем видении ситуации. Сайт krynica.info опубликовал некоторые отрывки из него.

«Да, волею обстоятельств, случайности (или по логике вещей?.. — не важно) я оказался здесь, где есть сейчас. И, поверишь, нисколько не жалею. Что у меня было до сих пор? Борьба с жизнью за свое место под солнцем (точнее то, что должен иметь более-менее адекватный и здоровый молодой человек с нормальным образованием): за серой обыденностью (бесконечная учеба в аспирантуре, которую совмещал с работой, потом — осваивание новой для себя специальности, постоянные переработки, профессиональный рост, рост зарплаты и т.д.). И вот, когда, кажется, сбросил бремя, когда имел уже нормально и стремительно шел на взлет, случился вот такой конфуз. Так вот: сейчас, отсидев месяц, понимаю, насколько мелочью, пылью, ничем это все являлось. Якобы проблемы, которыми грузился на свободе — отнюдь не проблемы, а просто смех. Таким образом, Господь при посадке открыл мне, неслабо приборзевшему, что есть настоящими ценностями, на которые банально не хватало времени на свободе даже мельком заметить. Я узнал, вернее, открыл глаза и увидел, насколько классные, великолепные и суперские мои близкие, друзья и знакомые :). Несмотря на старые обиды, отсутствие встреч через достаточно длительный период и т.д. Я вас всех люблю и обнимаю! Ваша поддержка действительно имеет огромное значение».

Фото: krynica.info

«Если писать о моей повседневности, настроении и т.д., то у меня все хорошо, насколько может быть. Настроение бодрое, оптимистическое. К режиму привык, наслаждаюсь «маленькими радостями», которых здесь хватает. Благодаря очень неплохому питанию и шикарным передачам даже набрал немного веса, килограмма 1,5 — 2. Стресса и бесконечных телефонных звонков нет. Много энергии иногда занимает саморефлексия, но это отчасти позитивно, борюсь со своими «хотелками» отчасти успешно :). Не надо делать из моей ситуации трагедии, я просто еду в поезде-плацкарте в длительном путешествии :)».

Напомним, что Владимира Федорова задержали 29 марта, сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске. По информации правозащитников «Весны», ему, как и многим другим задержанным после якобы письма гражданки Германии «фрау А.», предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного Кодекса: по ч.3 ст. 293 (подготовка массовых беспорядков) и по ст. 287 (создание незаконного вооруженного формирования). Белорусская оппозиция считает задержанных по «делу патриотов», среди которых историки, издатели книг, сотрудники силовых ведомств, политзаключенными, а саму дело — политическим.