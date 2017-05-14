Крик души на сайте Гродненской ГАИ 4 14.05.2017, 14:59

Фото: s13.ru

Жительница Гродно рассказала о наглой парковщице и выслала фотографии.

По статистике Гродненской ГАИ нарушение правил парковки является наиболее популярным у водителей Гродно. Об актуальности проблемы говорит и тот факт, что только в 2016-м количество обращений граждан по поводу нарушения правил остановки и стоянки возросло на 55%. Большой поток фактов нарушений приходится на специальный раздел сайта Гродненской ГАИ, где жители региона размещают фото и видео нарушений.

Обычно фото нарушения сопровождается короткой информацией о месте и времени, но в конце апреля рядовое нарушение буквально вылилось в крик души, которое автор разместил на сайте Госавтоинспекции.

Сайт s13.ru опубликовал его в полном виде (авторская пунктуация и орфография сохранены).

«Уважаемые блюстители порядка!

Возле нашего дома по улице Дзержинского 95/1 каждый рабочий день с 7.30 до 8.30 совсем даже не порядок!

Целая вереница моторизованных родителей со своими чадами спешат в садик или 6 гимназию!Пишем Вам, жители подъезда №3 дома 95/1,но думаем,что если нужно,все жители нашего дома подпишутся под этими строками, в надежде что Вы поможете навести порядок в движении и парковке транспортных средств в нашем и соседнем дворе возле гимназии №6 и ТЦ Пегас.

В утренние часы затруднен выезд из двора мимо гимназии из-за встречных машин привозящих детей в школу и высаживающих их прямо на пешеходном переходе к школе или просто паркующихся авто на переходе и идут в школу.

А этот переход находится на закруглении дороги что ухудшает видимость а порой посто закрывает (наш народ не выбирает на чем ездить -это может быть фургон, грузовая машина и т.д )и школьники, идущие в школу ,просто вынуждены лавировать между припаркованными машинами ,чтобы попасть на переход к школе…!!!!

По нашему мнению случай в Минске, потом в Озерах…наш двор не хочет войти в историю(и мы искренно надеемся что Вы поможете нам избежать худшего сценария развития событий!

Странно,почему дирекция гимназии №6 не будирует этот вопрос -это же безопастность ее учеников?! Это ,что касается школы…а наш подъезд страдает от паркующихся на газонах автоледи на громадных внедорожниках прямо под окнами людей…

Теперь конкретно по фото эту девушку мы помним привозил муж до садика парковал как положено машину вел ребенка в садик а она уже садилась за руль и уезжала сама…

Теперь ездит сама и паркуется на газоне каждый день…была неоднократно предупреждена нами но в ответ хамила и говорила что мы сами паркуемся не там где надо. Сегодня чаша переполнилась…она еще и развернулась на том же месте!

Просьба при вынесении наказания учесть что она была неоднократно предупреждена о последствиях а значит действовала осознанно! Жаль что у нас за это дело нет принудительных работ (посеять газон, привести в порядок дворовые территории и т.д).

Ждем Вашей помощи.»

И ГАИ отреагировала, водитель указанного автомобиля, был установлен и привлечен к административной ответственности. Будет ли он парковаться так дальше, покажет только время.