В Москве проходит многотысячный митинг против сноса пятиэтажек 1 14.05.2017, 15:36

Фото: twitter.com

(обновляется) На улицы вышло от 17 до 30 тысяч человек.

В Москве на проспекте Сахарова начался согласованный митинг против программы по сносу пятиэтажек, передает republic.ru.

По данным «Белого счетчика», за полчаса до официального начала акции на нее собрались 3,4 тысячи человек, к 14:00 проект насчитал на митинге больше семи тысяч участников.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Общественные наблюдатели из группы ОГОН сообщают, что на митинг пришли люди с плакатами за программу реновации.

Фото: twitter.com

РАПСИ уточняет, что на митинге виднеы флаги Академического, Дорогомиловского, Богородского, Бутырского и других районов. Участники скандируют «Когда мы едины, мы непобедимы! Конституции – да, да, да! Реновации – нет, нет, нет!»

Число участников митинга против сноса пятиэтажек превысило 12 тысяч человек, сообщает «Белый счетчик».

«К 14:45 на митинг против реновации прошли 15,3 тысяч человек. Людей за рамками ещё очень много», — сказано в твиттере организации.

По информации московской полиции, в акции приняли участие около пяти тысяч человек.

Активистка Юлия Галямина заявила, что, по оценкам организаторов, на митинг пришли около 30 тысяч человек. Она попросила полицию не задерживать людей во время прохождения рамок.

На акции задержали активиста Владимира Беляева, передает «ОВД-Инфо». По его словам, к нему подошли полицейские и без объяснений причин задержали. Он предположил, что причиной мог стать плакат, на котором говорится, что «увеличение Москвы на три миллиона является преступлением». Точный текст плаката в сообщении не приводится.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении снести столичные пятиэтажки в феврале этого года. В середине апреля Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В рамках программы планируется расселить около восьми тысяч домов, в которых живут около 1,6 миллиона человек.

С 15 мая в Москве начнется голосование за или против участия в реновации, в нем примут участие жители 4,5 тысячи домов, список которых московская мэрия представила 2 мая.

Накануне митинга мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, где оговаривается 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в программу реновации.

Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который Госдума приняла в первом чтении 20 апреля. Затем спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение до начала июля, чтобы учесть итоги голосования москвичей.