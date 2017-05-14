Тадеуш Кондрусевич объявил костел в Жодино епархиальным санктуарием 14.05.2017, 15:47

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholik.by

Глава Католического костела Беларуси также назвал неслучайной дату ликвидации СССР в Беловежской пуще.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 13 мая в Жодино объявил городской костел Матери Божьей Фатимской епархиальным санктуарием.

Новость была торжественно объявлена после праздничной Святой Мессы с отпущением грехов, которую возглавил иерарх.

Поводом для объявления жодинского костела санктуарием стал 100-летний юбилей фатимских явлений Девы, а также «тот факт, что приход Матери Божьей Фатимской в Жодино Борисовского деканата Минска-Могилевской архиепархии является особым местом, где собираются верующие для почитания Пресвятой Девы», сообщает catholic.by.

Смотрителем нового санктуария Минска-Могилевской архиепархии всегда будет священник, который является в данный момент настоятелем прихода Матери Божьей Фатимской.

Санктуариями устанавливаются особенные места богослужения. В богородичных санктуарии почитается особо Дева Марии, а верующие могут просить Матерь Божию об особых дарах и благодарить ее за полученные дары.

В этот же день в Жодино открылся Конгресс, посвященный 100-летию богородичных явлений в Фатиме.

Конгресс начался сразу после Мессы. Архиепископ Кондрусевич напомнил, что «Фатимские объявления являются самым большим даром, который Бог дал человечеству и также нашему народу в XX веке для современности».

«100 лет назад шла ужасная Первая мировая война с ее трагическими последствиями. Набирал силу атеизм, который стремился уничтожить духовный фундамент христианской цивилизации. В такой сложной и даже трагической ситуации Святейший Отец Бенедикт XV много раз призывал к мирному разрешению конфликта. В связи с этим он в опубликованном 5 мая 1917 года пастырском послании призвал мир к молитве за мир на земле. Через восемь дней после этого Мария явилась фатимским детям Франциску, Жасинте и Лусии. Поэтому Фатимские объявления можно считать непосредственным ответом Бога на призыв Папы», – подчеркнул митрополит.

«Символично, что именно в Вискулях в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был подписан акт о распаде СССР. Именно тот исторический день дал начало переходу от политики воинственного атеизма к свободе вероисповедания», – отметил также архиепископ Кондрусевич.

«Когда люди перестают молиться, начинаются проблемы. Если кто-то говорит, что является верующим, но в то же время не молится, то это напоминает о том, что его вера не живая, а декоративная», – призвал архиепископ к искренней молитвы.

В этот же день митрополит Кондрусевич посетил главное жодинское предприятия – БелАЗ. Традиционно в этот день в Минске проходит открытие велосезона, в котором принимает участие глава Католической Церкви Беларуси, но на этот раз митрополит принял приглашение жодинцев и посетил предприятиеа, где воспользовался предложением поуправлять одним из «БелАЗом».