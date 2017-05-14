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Владимир Некляев: Диктатор первым ответит за свои преступления

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  • 14.05.2017, 15:53
Владимир Некляев

22 года назад состоялся незаконный и позорный «референдум».

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского национального конгресса, поэт и политик Владимир Некляев:

«22 года назад, 14 мая 1995 года, состоялся «референдум», которым были по сути отменены белорусский язык и национальная символика. «Референдум» тот был не просто нелегитимным - он был позорным! И, к сожалению, не только для власти, которая заставила народ голосовать против своих святынь. Для народа, который голосовал, также - и белорусам еще долго замаливать этот грех. Грех напрямую смертельный для нации... А власти, в первую очередь Лукашенко, еще придется отвечать за это государственное преступление».


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