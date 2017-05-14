Как молодая белорусская семья покоряла Гималаи 5 14.05.2017, 15:59

10,062

Фото: citydog.by

Минчанка Даша вместе с мужем Максимом год назад решили жить путешествуя.

О восхождении в Гималаи, которое перевернуло жизнь пары, Даша рассказала CityDog.by.

«Находить дом там, где нам хорошо»

– Год назад мы с мужем отправились в путешествие, которое продолжается до сих пор. Решили для себя попробовать жить в движении и находить свой дом там, где нам хорошо.

Путешествие меняет нас самих и мир вокруг нас, помогает исполнять все наши заветные мечты, выходить из зоны комфорта и пробовать то, на что бы мы никогда до этого не отважились.

Фото: citydog.by

Так мы оказались в Непале. Чтобы совершить то, о чем давно мечтали: трекинг в загадочные, мистические и волшебные Гималаи. Туда, где находится самая высокая точка планеты Эверест и еще 9 других вершин, высота которых превышает 8000 метров.

Перед тем как отправиться в поход, мы прочитали много отзывов и статей о возможных маршрутах, изучили карту местности до дыр, изгнали миллионы сомнений, мыслей и страхов из головы. И решили идти в трекинг к базовому лагерю Аннапурны на высоту 4130 метров самостоятельно, без гида и группы. Для таких путешествий можно нанять местного портера или носильщика для своих вещей за 20$ в сутки. Но для нас поход значил намного больше, чем просто восхождение к горам. Мы решили, что со всем справимся сами.

За неделю до трекинга мы переехали из столицы Непала Катманду в город Покхара, откуда и берут начало многие маршруты. В Покхаре можно найти все необходимое для трека, присоединиться к группе и нанять гида. Снаряжение можно взять напрокат или купить, а потом за меньшую стоимость продать в те же магазины. Так мы потом и сделали.

На распродаже купили непромокаемые ветровки по $7-9 за штуку, брюки из того же материала по $9 за пару. Я взяла легкие горные ботинки за $30, а мой муж был в обычных, но качественных кроссовках. Еще было нужно термобелье по $5-10 за комплект, несколько маек, теплые носки, варежки, шапка и много чего другого.

Фото: citydog.by

«Пришлось ночевать в крошечной комнатке с мышью»

Очень здорово, что в непальские Гималаи не надо брать палатку и еду. По маршруту через каждые два часа встречались местные деревушки или специально построенные лоджи (отели), где всегда можно остановиться поесть и переночевать.

Фото: citydog.by

Перед походом я готовилась к самому страшному и тяжелому. Я представляла себе, что нам придется спать в ледяных хибарах без света и воды, есть лапшу быстрого приготовления и стучать зубами по ночам. Но все оказалось немного по-другому, особенно в деревушках, что находились на небольшой высоте.

Конечно, чем выше мы поднимались, тем проще становились условия в лоджах, холоднее было спать, возрастала стоимость воды и еды. Лоджи представляли собой небольшие отдельные или общие комнаты с кроватями, теплыми одеялами, а иногда даже и с горячим душем.

А кормили как в ресторане, несмотря на то, что еду доставляют вручную. Здесь была и пицца, и местная еда, паста и сэндвичи. Цены за комнату варьировались от $1,5 до $8, блюдо стоило от 3$ до 8$.

Трек к базовому лагерю Аннапурны стал очень популярен, он рассчитан на 6-8 дней и на средний уровень сложности. Из-за этого мы иногда сталкивались с нехваткой мест в лоджах. Один раз нам даже пришлось ночевать в крошечной комнатке с мышью, которая хотела стащить наши орехи. Ветер свистал из дырявого окна и щелей, где было слышно каждое слово из соседних комнат, но это было лучше, чем на улице.

Фото: citydog.by

Мы справились с маршрутом за 7 дней. Каждый день проходили около 9 километров пути, поднимаясь все выше и выше. Часто дорога представляла собой бесконечное множество ступеней: ступеньки вверх, ступеньки вниз, ступеньки каменные, ступеньки деревянные, под большим уклоном наверх, еще под большим вниз. И мы шагали как упрямые ослики, не чувствуя ног, несмотря на усталость.

Наш путь проходил через деревушки: нас встречали приветливые местные жители, радостные детские голоса, просящие конфеты, веселый звон колокольчиков на шеях осликов и завораживающий вид на горного великана.

Мы шли через леса, где на нас напали пиявки, проходили мимо рододендронов, цветущих ярко-красным на фоне заснеженных гор. Снежные вершины всю дорогу как будто дразнили нас: то покажутся из-за облаков, такие красивые и недоступные, то спрячутся, так и зазывая к себе.

Явление каждого нового пика – это неповторимая космическая картина, при виде которой мы замирали и не смели двинуться. Посмотришь на острую ледяную вершину, и в тебе просыпается второе дыхание и желание идти вперед.

Фото: citydog.by

«Казалось, что все происходит не со мной »

Несколько дней выдались особенно тяжелыми: физически и морально. Особенно когда нам приходилось все время только подниматься или только спускаться. Одним из таких оказался день перед встречей с Аннапурной. Дорога все время шла в гору, и мы набрали 1200 метров высоты за один день. Оказались в совсем другом мире, где кругом непроглядный туман, мрак, сырость, где на снегу яркими пятнышками виднелись замершие божьи коровки. Мы находились на высоте 3700 метров, и вокруг нас была снежная пустыня.

Фото: citydog.by

Дорога казалась мне бесконечной. Я шла из последних сил, впереди маячил силуэт мужа посреди туманной дымки, и мне казалось, что все это сон, все это происходит не со мной. Ноги переставляла на автомате, рюкзак прирос к спине и стал с ней одним целым, я уже перестала чувствовать холод, жажду, голод. Я просто шла, впав в какое-то состояние оцепенения, – но я была так бесконечно благодарна своим ногам, что они вели меня и не сдавались.

Каждый день я встречала героев дня. Это была и девушка, совершающая трек с крошечным малышом, который еще даже не ходит, и старики, которым было трудно идти. Но они все равно улыбались и шли вперед. Они все еще идут и будут идти, пока не потухнет огонь внутри.

А потом я увидела носильщика багажа и чуть не расплакалась от жалости к нему. Мне было сложно идти, а как ему – я даже представить не могу. Ведь он несет около 50 килограммов дополнительного веса. И никто из носильщиков не злится. Они покорно идут, тянут свой груз, да еще и улыбаются людям, идущим навстречу.

Наконец, на пятый день на рассвете мы отправились навстречу священной горе Аннапурна, к нашему первому в жизни 8-тысячнику. Мы шли в гору, быстро набирая высоту 4100 метров и скользя, как на лыжах, по замерзшему снегу. Солнце только начинало вставать: касалось розовыми лучами острых вершин гор, озаряло ярко-голубое небо. А Аннапурна, как прекрасный цветок, распускалась во всей своей фантастической красоте.

Фото: citydog.by

Мы шли, и слезы наворачивались на глаза. Наконец-то увидели ее, такую величественную, необъятную! Чувство восхищения не покидало.

Аннапурна, как будто живая, смотрела на нас, а мы на нее, не смея произнести ни слова, но наполняясь чувством благодарности и счастья, что мы здесь и можем все это видеть собственными глазами.

Горы все время учили нас стойкости, смирению, равновесию, мудрости. Первые минуты по дороге в машине обратно я радовалась, что еду в цивилизацию и тепло. А потом мне стало так грустно, что хотелось плакать.

Я смотрела на горы, деревушки, местных жителей, и что-то внутри меня сжималось. Эта неделя просто перевернула наши жизни.

Фото: citydog.by

Мы каждую секунду ощущали свою неразрывную связь с природой, мы чувствовали, что в нас есть вся Вселенная, что в нас течет бесконечная энергия жизни.

Нет лучшего учителя, чем окружающий мир в каждом своем проявлении, будь то человек, животное или река. Нам стоит всегда помнить, что все мы неразрывно связаны друг с другом и природой и каждая наша мысль, поступок или действие обязательно найдет отражение в этом мире.