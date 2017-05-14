США – России: Мы знаем, чего ты хочешь, и ты этого не получишь 3 Сергей Тихий, ukrinform.ru

14.05.2017, 16:14

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Заявления в ОБСЕ и разведки США позволяют смоделировать, что Трамп говорил Лаврову, а затем – Климкину.

Первое впечатление от этой новости: что-то очень большое в лесу сдохло – в ОБСЕ, наконец, объективно заговорили о том, что уже три года творится на Донбассе. Кейт Бернс, временно поверенная в делах США в ОБСЕ, выступая в Вене перед Постоянным советом ОБСЕ, сказала следующее: "Несмотря на нарочитую модель поведения возглавляемых Россией сепаратистских сил, которая направлена на ослабление СММ и препятствование международному сообществу наблюдать за деятельностью сепаратистов, на протяжении последних трех месяцев СММ задокументировала увеличение на 750% запрещенного тяжелого вооружения на территории, контролируемой сепаратистами".

И добавила: "Возглавляемые Россией сепаратисты применяли запрещенное вооружение более чем в пять раз чаще, чем украинские силы, в соответствии с данными ОБСЕ. Настоящие цифры несомненно значительно выше, учитывая более 250 ограничений доступа, примененных к СММ со стороны возглавляемых Россией сепаратистских сил начиная с января".

Россия на Донбассе: ничего, кроме блефа

Здесь все то, чего мы так долго ждали от международного сообщества в целом, и ОБСЕ в том числе: и прямая, дважды повторенная констатация относительно «возглавляемых Россией сепаратистских сил», и ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ наращивание на целых 750% количества тяжелого вооружения в оккупированной зоне, и признание (наконец-то!) того, что обстрелы в основном ведутся со стороны «ЛДНР», а ВСУ очень ограниченно отвечают (по-другому при соотношении 5:1 просто быть не может).

Что это может означать? Первое. Представительница США четко показала всей ОБСЕ, чего на самом деле ждали и ждут от этой организации для обеспечения ее эффективности. Относительно самих изложенных цифр и фактов писалось и говорилось настолько много, что официального подтверждения ранее сказанного все откровенно заждались, это очевидно тормозило реальное прекращение огня и окончание войны.

Зачем агрессор в таких масштабах «фарширует» Донбасс оружием? Закончить войну с Украиной на своих условиях Кремль не может, все ходы ради достижения этой цели не сработали – международное сообщество не собирается поощрять Россию к следующим преступлениям. Объединенная Европа устояла, Трамп оказался таки Трампом, а не «нашим Трапмпушкой». То есть, на дипломатическом поле все ясно: надо идти на уступки, но очень не хочется.

Второй вариант - заставить мир согласиться с поражением Украины, вновь применив военную силу. Ресурсов для этого у Кремля уже нет, ведь здесь речь идет не только о танках, самолетах и пушечном мясе. И ВСУ уже не те, что были в 2014 году, и мировые лидеры уже вышли из шока. Короче, для блицкрига нет ни достаточных ресурсов, ни подходящей международной ситуации.

Остается одно – блеф, шантаж. Эти 750% и соотношение 5:1 - они именно из этой «оперы»: «Скольких я зарезал, скольких перерезал... В общем, держите меня вдесятером»! Нам здесь тоже остается только одно – переждать. Россия уже не впервые прибегает к подобной тактике, поэтому есть основания прогнозировать, что и в этот раз ни мы, ни наши партнеры не поведемся на истерику шантажиста.

Может ли Россия ударить реально? Ну, это вопрос, скорее, к психиатру, а его, по всему видно, в Кремле не принимают. Одним словом, все может быть, но генеральное наступление банды – маловероятно.

Маска, мы тебя знаем!

А в заявлении, которое прозвучало в Вене, КЕМ это сказано, может, и важнее, чем ЧТО сказано. На фоне общей беззубости ОБСЕ, наконец, выделились именно Соединенные Штаты. И вряд ли Кейт Бернс могла, в переводе с дипломатического языка, Москве врезать по морде без специальной отмашки из Вашингтона. И поскольку о вчерашних встречах президента Трампа сначала с российским, а потом украинским министрами иностранных дел ничего конкретного не сообщалось, из этого факта можно делать обобщение, о чем там все же шла речь.

1. Слухи о том, что США самоустраняются от решения проблемы украино-российского противостояния, перегружая всю ответственность на европейцев, на Францию с Германией ( а они – слухи – в последнее время распространялись очень активно) действительности не соответствуют. Непосредственно американцы к Нормандскому формату не присоединятся, чтобы не навредить имиджу французов и немцев, но без согласования с Вашингтоном никакое принципиальное решение принято не будет. Об этом сегодня фактически сказал и Вадим Пристайко, первый заместитель Павла Климкина.

2. У России фактически забрали «фиговый листок» посредничества в Минске. Никакая она не посредник, а сторона конфликта со всем набором практических выводов из этого факта: от участия российских представителей в СММ ОБСЕ на Донбассе – до, собственно, формулировки решений, которые принимаются.

3. Главная цель России, которую она пытается «пропихнуть» через Минск – публично названа и дезавуирована. В Вене представительница США говорила только о средствах ее достижения, а о самой цели сказал ДенКоутс, глава Национальной разведки США, которого цитирует «Европейская правда». Речь идет об отчете относительно оценки угроз в мире, где указано: "Мы считаем, что стратегические цели Москвы в Украине - поддержка долгосрочного влияния на Киев и разрушение попыток Украины интегрироваться в западные институты - останутся неизменными в 2017 году». И далее: "Россия продолжает оказывать военное и дипломатическое давление, чтобы заставить Украину осуществлять политические положения соглашения по интерпретации Москвы — среди них конституционные поправки, которые бы эффективно дали Москве право вето на стратегические решения Киева". Ранее об этом прямо говорили только в Киеве. А если о таком слышать из разных официальных источников США и в такой тональности, то вывод один: американцы не соглашаются с такими «раскладами».

4. Цели «украинской политики России и инструменты их достижения названы публично, прямо, без намеков и аллегорий. Америка сказала им твердое «нет». Мы имеем полное право предположить, что и об этом шла речь во время вчерашних встреч президента США с Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным.

Следующий вопрос: как отреагирует Кремль. Тишина, пока.

Сергей Тихий, ukrinform.ru