Минчан накормили устрицами 1 14.05.2017, 16:27

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Фото: onliner.by

В столице прошел фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha.

Запахи шаурмы, плова, фалафеля и «мимимишных» маленьких оладушек смешались в воздухе «Дримлэнда». Машины сигналили у въезда в парк, а вышедшие из спячки после недавнего снегопада минчане охотно покупали билеты — как-никак четвертый в истории суверенной республики фестиваль уличной еды. Onliner.by присоединился к празднику чревоугодия. Подробности — в фоторепортаже.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Вдохновившись снимками из официального Instagram-аккаунта фестиваля, мы ожидали увидеть толпы хипстеров со смузи и фалафелем. И знаете что? То ли хипстеры не любят хорошо покушать, то ли этот вид городских обитателей в совершенстве овладел навыками мимикрии, но не они были основной публикой на фестивале.

Как точно заметил 35-летний музыкант Валерий, поделившийся своим мнением, «упырей всяких здесь нет». По его словам, публика очень приятная:

— Это фестиваль не для хипстеров, а для людей. Конечно, изредка и они попадаются… Но в основном здесь семьи с детьми.

Фото: onliner.by

Ольга Завесницкая, один из организаторов творческого проекта «Цех 32», который объединяет белорусских дизайнеров и ремесленников, тоже делает акцент на публике:

— Из всех городских фестивалей, включая Freaky Summer Party, мы выбрали только Vulitsa Ezha. Уже третий раз участвуем. В том числе и благодаря гостям фестиваля. Это молодые семьи с детками, образованные, интересные, платежеспособные люди 30—35 лет, айтишники, дизайнеры. Публика очень сильно отличается от аудитории остальных фестивалей. Сюда попадает современная молодежь, которая сама организовывает себе отдых, а не ходит на массовые гулянки, устраиваемые городом. На Freaky Summer Party — это хипстеры, а на Vulitsa Ezha — нет. И это очень парадоксально.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Но вернемся к главному вопросу — гастрономическому. Что же можно съесть на фестивале уличной еды? Тридцать пять палаток с бургерами, хот-догами, вафлями, шаурмой, пловом, паэльей, раками и даже устрицами — это далеко не полный список. Средняя цена одного блюда — 6 рублей. За эти деньги можно отведать одну устрицу в John Dory («староватенькую» — по мнению эксперта по моллюскам) или порцию плова в «Пловберри» («хорошего, но с недостатком зиры» — по мнению того же эксперта).

Плов прямо при нас готовит интеллигентный Рахим. Он приехал в Минск полгода назад и прививает белорусам гастрономическую культуру, потому что, как известно, настоящий плов готовят только узбеки.

Фото: onliner.by

Неподалеку за 5 рублей наливают коктейли и лимонад с огурцом и персиком модные преподаватели школы барменов «19/33».

Фото: onliner.by

— Говорите, мы похожи на хипстеров? А кто это такие? Покажите! Мы сегодня скорее гангстеры в розыске. Неспроста ведь у нас название такое — «19/33». Вы знаете, что в Америке с 1919 по 1933 длился сухой закон? Это была золотая эпоха коктейля! Официально алкоголь в США купить было нельзя, и только в спрятанных, нелегальных спикизи-барах ребята развивали свое коктейльное мастерство, — говорит бармен Егор Куколь.

Из обаятельных персонажей фестиваля нам запомнились белорусские мужчины в мексиканских костюмах и с усами, весело продающие бурито за 5 рублей, экологически выверенный торговец сбитнем в соломенной шляпе и двое симпатичных выпекателей оладушек.

— Говорите, это женское дело — оладушки печь? Нет, конечно! Мы здесь вдвоем, два парня. На самом деле, мужчины готовят лучше, потому что делают это в удовольствие. Мы печем такие маленькие оладушки, потому что увидели их в Голландии и нам понравилось. К тому же это удобно: кушаешь на улице и не надо ломать или кусать. Взял один, макнул в «Нутеллу» — и съел, — рассказывает Onliner.by 28-летний Сергей Лукьянов, владелец кейтеринга «Еще оладушек». — Вообще, это не основная моя работа, бóльшую часть времени я занимаюсь строительством бассейнов. Прибыльное ли дело оладушки? Ну, если участвовать во Freaky Summer Party, то не очень. Организаторы там просят $700 за участие, а здесь еще по-божески. В погожий день можно заработать. Хотя все слишком сильно зависит от погоды, в холодные дни у нас бывали выезды в минус... Вообще, я с 16 лет хочу собственный ресторан.

Если вы не грезите крошечными оладушками, то что еще может привести на Vulitsa Ezha? 21-летняя Светлана и 23-летний Уильям, например, заглянули в поисках жареных каштанов, но пришлось довольствоваться пловом, шашлыком, мороженым, корн-догом, буритосом и фрешами — каштаны загадочно исчезли.

— Сегодня здесь вкусно. И нам понравился такой формат — много разной еды в одном месте. Что касается публики… Сегодня здесь много семей. Музыка — для хипстеров, а еда — нет. Мы и сами немножко хипстеры, честно можем признаться (смеются. — Прим.).

Кроме огромного количества еды, в распоряжении гостей фестиваля была целая улица ремесленников и дизайнеров. Мы с радостью встретили Антона Талашко. Этот душевный парень из Малориты вышивает на футболках и свитшотах старинные белорусские орнаменты. Мы виделись два года назад. Что изменилось в жизни молодого инженера?

— Наша мастерская «Мой родны кут» расширилась. Сейчас начинаем шить одежду — не просто футболки, а уже блузки, куртки из джинсового льна. И даже сумки. Все с настоящим старинным белорусским орнаментом. Как я? Хорошо! Женился! Теперь я с женой Александрой, не один. По-прежнему живу в Малорите, отрабатываю распределение. В Минск я не хочу, потому что не ощущаю какого-либо ограничения в Малорите: за ночь можно доехать в любую точку страны.

Оставляя минчан получать простые вкусовые удовольствия, мы спросили у организаторов: что они сами обо всем этом чревоугодии думают?

— К сожалению, уличная еда в Беларуси не очень развита. Что помнит наше поколение? Только «Златку» и «Хутка-смачна», хот-доги да пирожки. На самом деле, сейчас заведения стараются придумать для посетителей что-то интересное именно как вариант еды навынос, — говорит менеджер фестиваля Vulitsa Ezha Дмитрий Терехов. — Есть вещи, которые давно существуют в других странах. К нам они, к сожалению, доходят постепенно, где-то замедленно. Поэтому наше желание — создать атмосферу, показать людям: «Ребята, смотрите, еда может быть такой! Не только хот-доги и беляши, но и качественные, вкусные, интересные блюда». У нас здесь очень много семей с детьми, большая зона от «Мамслета». Хорошие, веселые, добрые люди. Средний возраст гостя — лет 28 навскидку. И вы же в курсе, что сегодня фестиваль не заканчивается? Завтра второй полноценный день, ждем всех!