С 15 мая в Минске начнут отключать горячую воду 7 14.05.2017, 17:03

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Отключать горячую воду в столице будут поэтапно.

Временное отключение горячего водоснабжения у минчан начнется с 15 мая. Об этом сообщается на сайте Мингорисполкома.

Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не превысит 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ».

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, службы просят горожан при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта срочно сообщать об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 298−27−27, 298−27−37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 227−35−24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Отключать горячую воду в столице будут поэтапно.

В период с 15 мая у потребителей по улицам:

2-й пер.Долгиновский, 1; 2-й Холмогорский пер., 2; 2-я ул.Пржевальского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Алтайская, 64к4, 5; 166к1, 2; 164к1, 2; Ангарская, 40, 46, 68, 187; Артема, 14, 16, 28; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Варвашени, 13к1, 2, 3; 15В; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 42, 42А, Б; 44; Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 119А; 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8, 8А; 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14А; 16, 18, 19, 20, 21, 22к1, 2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52к1, 2; 54, 56, 58к1, 2; Гинтовта, 3, 4, 5А, Б, В, Г; 6, 8, 9, 10, 12, 12А; 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 54; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к1, 2; 13, 13А; 14, 15, 18, 20, 22, 22Б;30, 32, 32А;34, 36к1, 2; 38, 38А; 40, 40А; 44, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грибной пер., 28; Днепровская, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Долгиновский тр, 39, 42, 44, 50, 52, 54, 54В; 56; Илимская, 1/63; 3, 5, 6Б; 8, 8А; 9, 10к1, 2, 3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, Б; 29, 31, 33, 35, 43, 58;Иркутская, 139; К.Туровского, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26; Каховская, 17, 26; Копиевича, 3, 5, 7; Копище, гп15А; Купревича, 1к1, 2, 3, 4, 5; 2, 3, 3В; 3к24; 4, 5к1, 2, 3, 4; 7, 8к2; 10, 12, 14; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 7, 15, 15А; 17, 19; Макаенка, 7А; Мстиславца, 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24; Навуковая, 2, 2А; 4, 6; Независимости пр., 116, 148, 148к1, 2, 3; 150, 164, 168к1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 185;191, 191А, Б; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 9А; 51, 53к1, 2, 3, 4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86к1, 2, 3; 88к1, 2; 92, 92А; 94, 94А; 96, 96А, Б; 98; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Новаторская, 53А; Нововиленская, 1, 3, 3А; 4А;5, 5А; 6, 7Б;8А; 9А; 10, 10А; 11, 12, 13, 13А; 14, 15; Нововиленский пер, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Огинского, 4, 6; Орловская, 51, 53, 57, 59; Осипенко, 2, 4, 6, 8 Острошицкая, 2, 2А, Б; 3А; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17к1, 21, 23/48; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135к1, 2, 3; 137, 139, 141, 143к1, 2; 145; Охотский пер., 17, 21; Парниковая, 3к1, 2, 3; 5, 5А; 7, 9, 11, 13, 13А; Пархоменко, 3; Подгорная, 19А, 19к1, 2, 3; 67;

Программистов, 3; Радиальная, 34к1; 36, 36А; Руссиянова, 1, 2, 3к1, 2; 4; 5к1, 2, 3; 6, 7, 7А; 8, 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3, 4; 14, 15, 15-2; 16, 18, 21, 21А; 23; 24, 25, 26, 27, 27к1, 2; 28, 29, к1, 2; 30к1, 2; 32к1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Сморговский тр., 3, 7, 10; Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50к1, 2; 54, 56, 56А; 58, 60, 62; Стадионная, 5, 14к1; 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тр., 26к1; 26В; 28к1; 30, 69, 69а; 73, 75, 75А; 77; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 6А; 7, 8, 9, 10, 11, 11А; 13, 15, 17; Ф.Скорины, 1, 15А; 34, 36, 37, 39, 39А; 40, 41, 41А, Б; 43, 43А; 44, 46, 45, 45А; 47, 50, 51, 52; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47А;47, 49, 51, 53А; 53, 55к1, 3; 55; Холмогорская, 47к1; 47А, Б; 51, 53, 55, 59, 63, 65, 85; Червякова, 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57А; 59, 61, 64; Шафарнянская, 1, 2, 2А; 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18; Шугаева, 2, 3к1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13к1, 2, 3; 15к1, 2; 17к1, 2, 3; 17Б; 19к1, 2, 3; 21к1, 2; 23к1, 2; 25, 27. 1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38; 2-й Прилукский пер, 9; Бельского, 39к1, 2, 3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Грушевская, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136; Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48; Дубравинский пер, 3к1, 2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128А; К.Либкнехта, 82, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 112; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Минина, 6, 10, 10А; 12, 16, 18, 18А, Б; 20; Пономаренко, 52, 54, 56; Прямая, 22, 24, 24А; 28; Прилукская, 42, 44, 48, 50; Р.Люксембург, 84, 90А; 143, 147, 183; Харьковская 71, 73, 75; Хмелевского, 12А.

Автозаводская, 1-43, 2-70; Автозаводской пер., 1-21, 2-34; Азизова, 3, 4-8; Академика Высоцкого, 3, 7; Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 166 к.1-164 к.2, 206; Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19; Артема, 14-16, 28, 47; Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70; Варвашени, 13 к.1-3; Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1-35; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31; Герасименко, 1-57, 8-58 к.2; Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9; Городецкая, 2-70, 3-15; Грибной пер., 28; Даумана, 13, 13б, 23; Днепровская, 67-79, 100-118; Долгиновский 2-ой пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56; Земледельческая, 50; Илимская, 1-43, 6б-58; Иркутская, 65а, 139; Карастояновой, 3-45; Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а; Копиевича, 3-7; Лазо, 7; Летняя, 22; Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г.п. 7; Макаенка пер., 4; Макаенка, 7а; Минский р-н, ул. Лопатина; Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г.п. 29; Навуковая, 2-6; Наклонный 1-ый пер., 2, 2а-б; Независимости пр-т, 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г.п. 3.1, г.п. 3.2; Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61; Никифорова, 3-51; Новаторская, 53, 53а, 55; Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26; Нововиленский пер., 2-12; объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6; Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а; Одесский пер., 1-9, 2-12а; Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8, 15-27; Острошицкая, 2-14, 3а-23; Охотская, 117, 119, 133-149, 120; Охотский пер., 14, 15-21; Парниковая, 3-13; Пархоменко, 3; пер. Канатный, 0 (2 по г.п.); Переходная, 62, 64; Переходный 2-ой пер., 6а; Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г.п. 23а, г.п. 24, г.п. 25а; Пожарского, 9, 11; поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133; Пржевальского 2-ая, 1-31; Прогрессивная, 8, 29а; Радиальная, 7-15, 16, 34 к.1-58; Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18; Скорины, 1, 15а, г.п. 27, г.п. 52; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а; Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62; Стадионная, 5, 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88; Томский пер., 35; Туровского, 2-26, 5; Уручская, 1-17, 2-10; Ушакова, 33; Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к.1-3; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65, 85; Холмогорский 2-ой пер., 2; Хоружей, 33-41, 44, 44а; Центральная, 46; Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61; Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18; Шевченко б-р, 9-17; Шугаева, 2, 3-13, 17; Щедрина, 1, 46, 82, 83; Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69; Берута, 4-12; Бетонный пр-д, 1-33, 6; Волоха, 1-41, 2-16, 43-59; Глаголева; Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148; Гурского; Д.-Марцинкевича, 1-11, 2-10; Дзержинского пр-т, 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60; Дубравинский пер., 3-9; Железнодорожная, 21-41, 122-136; Жукова пр-т, 3, 17-29; Землемерная 1-ая, 4; К.Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130; Карпова, 4-8, 12-16; Киреенко, 3-7; Коржа, 1-15, 2-26; Короткий 3-ий пер.; Кулибина; Куприянова, 1-19; Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49; Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а; Окрестина, 30, 36, 38, 62; Пермская, 46-54, 51; Пономаренко, 1-43, 24-62; Прилукская; Прилукский 2-ой пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а; Прямая, 22-28; Пушкина пр-т, 26-34, 31-39; Р.Люксембург 2-ой пер., 1-7, 4-8; Р.Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205; Стасова, 17; Тышкевичей, 1; Уманская, 49-65; Харьковская, 71-75; Хмелевского, 12, 32-40, 33-37; Щорса, 44-46; Я.Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.

В период с 16 мая у потребителей по улицам:

В/часть №31802; в/часть №2007; Выготского, 1, 2, 3, 4А; 8, 14, 16, 19, 29, 37, 39, 43, 45; Долгиновский тр., 150, 152; 160, 160А; Здания Свято-Елисаветинского монастыря; Красина, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65; Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50А; 54Б.

В период с 22 мая у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Асаналиева, 12, 14, 16, 18, 34А; 34к2; 48, 48А; 50, 52, 56; Брестская, 90; Кижеватова, 7к2; 60к1, 2, 3, 4, 6, 7; 68; Корженевского пер., 8, 12, 26; Осиповичская, 7; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А; 8, 14, 18; Серова, 1А; 3, 3А; 5А; 15, 17, 31, 33.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Асаналиева, 2-72, 5-15; Брестская, 2-90, 77-87; Казинца, 33; Кижеватова, 7, 9, 58-80 к.1-2; Корженевского пер., 2-32; Корженевского, 51; Осиповичская, 2а, 16, 5, 7; Пирогова, 6, 15; Пуховичская, 5а, 21, 8, 14, 20; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 8, 16, 18, 46а; Фомина 1-ый пер., 8.

В период с 23 мая у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

2-й пер.Тимошенко, 3; Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 10, 10А; 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А; 19, 19А; 20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Лобанка, 9к1, 2, 3; 11, 13к1, 2; 15, 17, 19; Одинцова, 1к1, 2; 2к2;3к1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А;13, 14к1; 15, 16, 17, 18к1;19, 19А; 20, 22, 22к1; 23к1, 2; 24, 27, 27А;29, 30, 31к1, 2, 3; 32, 33, 35, 36к1;37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63к2; 65, 71к2, 3, 4; 75, 77к1, 2, 3; 79к1, 2; 81, 85, 87, 89; Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91, 97; Тимошенко, 8, 10, 12, 14к2; 16, 18, 20к1, 2, 3; 22к1; 24к1;34, 38; Якубовского, 15к1; 17, 19, 20, 21, 22к1, 3;23, 24к1, 2, 3; 25, 26к1, 2, 3, 4; 27, 28к1, 29, 30, 30к1; 32, 32А; 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48к1, 2; 50, 53, 54, 54А; 56, 60, 74, 76, 78, 80, 80А.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 12, 14, 14а; Лобанка, 9-19; Матусевича, 35; Одинцова, 1-19, 23 к.1-2, 27-37, 41-65, 69, 71 к.2-4, 75-81, 85-89, 2-6, 10-24, 32, 36 к.1, 38; Притыцкого, 60, 60 к.2, 62, 64б, 73-79, 83, 87-91, 97; Тимошенко 2-ой пер., 8-24, 28-38; Тимошенко, 2, 3; Шаранговича, 4; Якубовского.

В период с 24 мая у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Гашкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Голодеда пр-д, 15Б; 21; Голодеда, 5Б; 5к2, 3, 4; 7/2; 7А; 12, 14, 15к3, 16, 17к5; 18к1, 2; 20, 21к1; 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77; Дроздовича, 3; Игуменский тр., 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Каганца, 2Б; 2, 4; Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А; 32, 34, 34к1, 2, 3; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78; Пташука, 1, 3, 5, 7, 9; Сырокомли, 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Ташкентская, 6А; 8, 10, 12; Уборевича, 38к2; 46А; 72, 73, 168, 170, 172, 174; Шпилевского, 54, 55, 56, 57, 59, 60; Я.Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Ауэзова; Гашкевича; Голодеда; Голодеда пр-д; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16-26, 30-42, 45, 47; Инженерная, 3, 7, 11, 17а, 4; Каганца; Краснослободская, 1-19, 84; Лучины; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-9; Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

С 26 мая горячее водоснабжение будет отключено у потребителей по улицам: Калиновского 55а, Кедышко 24,26,26б,28, пр. Независимости 119, Седых 38а, Тикоцкого 59.

В период с 29 мая у потребителей по улицам:

Высокая, 11В, Д; Геологическая, 59Б; 59к1, 2, 3; 63А; Карвата, 2, 4, 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г; 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

В период с 30 мая у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

2-й пер. Багратиона, 22, 22А; 24, 28, 30, 32; Авангардная, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А; 49, 50, 51, 52, 52А; 54, 59; Багратиона, 67, 69, 71, 73, 73А; Беды, 36, 38; Белинского, 23; Берута, 20; Бирюзова, 13А, Б; 15А; Восточная, 41, 107, 107А; Гамарника, 27; Горовца, 34к1, 2; д.Боровая, 34; Запорожская, 22, 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49А; 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А; 63, 65, 67; К.Маркса, 24, 26, 31; Калиновского, 55А; Кедышко, 24, 26, 26Б; 28; Коллективный пр-д, 8; Кольцова, 12к2; 21; Крамского, 14; Логойский тр., 25к1, 3; Малинина, 8, 10, 10А; 12, 14; Маневича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, Здания КГБ; Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А; 12; Независимости пр., 119; Октябрьская, 2, 4, 8А; 10, 10А; 10к2; Плеханова, 26, 28к1; 46, 48, 48А;93, 93А; 95, 97к1, 2, 3, 4, 5; 99; Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Пушкина пр., 10; Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52к1; 54к1; 56, 58к1; 60к1; 62, 64, 74, 74А; 76, 78, 80, 82; Свердлова, 34; Седых, 38А; Столетова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Тепличная, 1; Тикоцкого, 59; Товарищеский пер., 2А; Уральская, 41; Филимонова, 3, 3к2; 5к1, 2; 7, 7А, Б; 8, 10, 12, 14; Широкая, 10; Я.Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70; Якубова, 16, 18, 48к1, 2, 3, 4; 52, 52А.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

3-го Сентября; Авангардная, 35-41, 59, 61, 42, 46-60; Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к.7; Аранская, 1-13, 18, 24; Багратиона 2-ой пер., 18а-24, 28, 34, 42, 17, 19; Багратиона, 55 а-б, 67-71, 85, 56-62, 70; Белорусская, 2-14, 15-41; Берута, 3-17, 14-24; Бирюзова, 3-25; Бобруйская, 4-6, 5-27; Бумажкова, 37, 37а, 39; Ванеева, 29, 31, 34, 40-48; Велосипедный 2-ой пер., 1-5, 9, 10, 22, 30-36; Верещагина; Володарского, 13-23, 16-24; Горовца; Гусовского; Долгобродская, 23-43; Долгобродская, 3-13, 4-18; Загородный 1-ый пер.; Загородный 3-ий пер., 4а; Загородный 4-ый пер.; Запорожская, 2, 22-28, 32-42, 45-67; Запорожский 1-ый пер., 29; Запорожский 3-ий пер., 9; К.Маркса, 1-33, 2-36; Калиновского, 4-82, 17-115; Кальварийская, 25-41, 44-62; Карбышева, 1-13, 25, 42-50; Кедышко, 26-28; Кирова, 1-23, 2-16, 23-33; Кнорина, 50; Козлова, пер., 1-11, 15, 4-10, 14-26, 44-50; Коллективный пр-д, 8; Комсомольская, 25-33, 34-38; Крупской, 11, 15; Ленина, 12-16, 20-34, 46, 13-21, 47; Ленинградская, 1-7, 2-20; Логойский тракт, 134, 136; Малинина 0, 1-41, 2-34; Малявки, 1, 1а; Маяковского, 1, 2-4; Менделеева 1-ый пер., 50 к.2, 50 к.4; Менделеева, 1-27, 4-14, 20-24, 30, 36; Минский р-н, д. Боровая, 1, 6, г.п. 3; Михайловский пер., 4; Независимости пр-т, 117-157, 165; Независимости пр-т, 2-20; Одоевского, 6-12, 23- 87; Октябрьская, 2-16, 5-25; Ольшевского, 4-8, 3-41, кроме 29 к.1; Партизанский пр-т, 2, 8; Передовая, 3-15, 109а-115; Передовая, 4; Пинская; Плеханова, 26-72, 51-127; Пономаренко, 4-22; Привокзальная пл., 3-7; Притыцкого, 2а-б, 4-26; Пушкина пр-т, 1-29, 6-24, 36-66; Рокоссовского пр-т; Свердлова, 1-23, 22-36; Седых, 14-68, кроме 14а-в; Скрыганова, 1-13, кроме 7 к.2; Славинского, 1-45, 18; Смоленская, 7, 49, 51, 52, 52а; Снежный пер., 4; Ст. метро «Площадь Ленина»; Столетова, 1-21, 2; Тикоцкого, 2-52, 9, 57, 59; Товарищеский пер., 2; Тростенецкая, 4, 8, 10б, 22, 15, 21; Ульяновская, 8, 30-34, 23-41; Уральская, 1-13, 6а-16, 41; Уральский пер., 3-15; Филимонова, 1-13 к.1-2, 8-14; Филимонова, 69; Фроликова, 1-13, 17-33, 45, 47; Харьковская, 1-19б, 53-57а, 4-58, 72- 90; Энгельса, 26-34;; Я.Мавра, 9-35, 64а, 68а-в, 70; Якубова.