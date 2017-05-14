Зачем Додон играл «тень Путина»? 5 Зинаида Гурская, ukrinform.ru

14.05.2017, 17:17

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Фото: dodon.md

Пока президент Молдовы принимал парад в Москве, российский сапог прошел по его родной земле.

«Додон - слуга Путина», «Додон, твой дом - Москва», «Додон - предатель» - такими лозунгами встречали в столичном аэропорту рейс «Москва-Кишинев», на котором прилетел президент Молдовы Игорь Додон. Граждане страны вот уже несколько дней в недоумении от прямых и косвенных действий нынешнего главы державы. И хоть на улицы массово народ пока не выходит, но все возможно, особенно если подобный «двойной парад» повторится.

В ФОКУСЕ КАМЕР, ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТ ПУТИНА

Визит президента Молдовы в Москву и его участие в праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне широко освещался не только российскими средствами массовой информации. Граждане Молдовы также имели возможность наблюдать за пребыванием своего президента в столице Российской Федерации: Додон и Путин возлагают цветы к Вечному огню на могиле неизвестного солдата, Додон и Путин на трибуне, Додон и Путин в Кремле. Президент Молдовы с женой и детьми отбыл в Москву накануне, 8 мая, через несколько дней после того, как Конституционный суд Молдовы объявил вне закона пребывание на территории страны, точнее, в Приднестровском ее регионе, ограниченного контингента российских войск. И пока Игорь Додон рядом с президентом Путиным «принимал парад» в Москве, ограниченный контингент российских войск чеканил шаг на параде в Тирасполе.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР?

В решении Конституционного суда четко прописано: это противоречит Основному закону государства и ее конституционному нейтралитету. Президент страны был единственным из представителей высшего эшелона власти Молдовы, кто выразил свое несогласие с решением суда. По всей видимости, несогласие молдавского президента стало не случайным, а вполне осознанным политическим выбором.

В эти же дни, в министерство иностранных дел и европейской интеграции был вызван Временный поверенный в делах России в Кишиневе. Молдавская сторона (в который раз!) выразила обеспокоенность очередным демаршем российских военнослужащих из состава расквартированного в Приднестровье Ограниченного контингента российских войск - участием в военном параде в Тирасполе. Реакции России на «обеспокоенность молдавских властей» не последовало. Никакой.

Фото: dodon.md

Москва проигнорировала официальный призыв Кишинева отказаться от участия в демонстрациях воинского контингента на территории Молдовы, включая военные учения, которые регулярно проводятся на левом берегу Днестра.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИБЫВШАЯ НА ПАРАД «ТЕНЬ ПУТИНА»

В рамках проходящих в Москве мероприятий присутствие Игоря Додона на параде в Москве выглядело более чем странно. Молдавские и зарубежные эксперты уже успели «заметить», что президент Додон был единственным из руководителей иностранных государств, принявших участие в военном параде в Москве. К примеру, румынские СМИ, то ли в шутку, то ли всерьез, наблюдая за передвижениями президентов России и Молдовы по Москве, назвали Игоря Додона «тенью Путина в Москве». А журналисты американского издания The New York Times заметили в этой связи, что «несмотря на все призывы Владимира Путина к сотрудничеству и демонстрацию военного потенциала, парад стал ярким примером того, насколько изолированной оказалась Россия» из-за ее агрессии в Украине.

На трибуне отсутствовал даже близкий «соратник» Путина - правитель Беларуси Александр Лукашенко, который в этот день посчитал необходимым находиться в своей стране рядом с теми, кто защищал мир от нацизма во Второй мировой войне.

Остались в своих странах и его коллеги на постсоветском пространстве. И остается только сожалеть, что свои поздравления и награждения молдавских ветеранов президент Молдовы организовал 7 мая, а десятки тысяч участников мирных шествий по улицам Кишинева, которые отдали свои голоса на выборах президента страны, проходили без его участия. Шествие возглавила нынешний лидер партии социалистов Зинаида Гречаная.

МОЛЧАНИЕ КАК ЗНАК СОГЛАСИЯ?

Председатель Конституционного суда Молдовы Александру Тэнасе, комментируя очередной визит Додона в Москву, отметил, что «верховный главнокомандующий Молдовы поднимал в Москве бокалы с шампанским с теми, кто разрушает его собственную страну». Более того, глава Конституционного суда выразил свое удивление странным молчанием парламента на решение Додона принять участие в военном параде в Москве.

«Если бы такое произошло в других странах, к примеру, в государствах Балтии, то там, по меньшей мере, была бы создана специальная парламентская комиссия, которая расследовала бы, имел ли право глава государства принимать участие в параде при наличии замороженного конфликта, да еще и с присутствием ограниченного военным контингента «под боком», а у нас, почему-то все молчат. А молчание обычно принято считать знаком согласия?!» - задается риторическим вопросом Тэнасе.

Уместно отметить, что за четыре с небольшим месяца пребывания Игоря Додона в должности президента Молдовы - это его третий официальный визит в Москву. А вот ближайшие соседи Украина и Румыния пока такой «чести», не удостоились.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ?

Остается лишь гадать: чем же так манит молдавского президента Белокаменная, и какие дивиденды следует ожидать выбравшей европейский курс развития Молдове от визитов в Москву? Если это легализация трудовых мигрантов в России, в том числе и их социальная защита на территории России, то переговоры по этому вопросу велись еще до вступления Игоря Додона на пост. Ежели ж это последовавший за визитом «вексель» на поставку еще 20 видов алкогольной продукции из Молдовы, то это возможно было решить и на уровне переговоров между соответствующими ведомствами, так как продукция отличается изысканным вкусом и высоким качеством. Однако молдавские власти добиваются полного снятия эмбарго на поставки молдавских товаров в Россию, а не дозированных преференций.

Фото: dodon.md

Напомним, что эмбарго на алкоголь и плодоовощную продукцию было введено Москвой четыре года назад после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Хотя нелишне обратить внимание на немаловажный факт. Частичное снятие запрета на поставки алкоголя и фруктов в Россию - мера для Москвы вынужденная, если не сказать временная. В условиях санкций отсутствие на российских прилавках европейских фруктов и овощей, европейского вина и многих других видов продукции компенсируются именно молдавской продукцией, которая несколько дешевле, хотя по качеству не уступает европейским аналогам.

Некоторые эксперты, активно обсуждая последний визит в Россию президента Додона, и вовсе предположили, что дело не в экономических уступках, которые следуют за этими визитами. Россия, по их мнению, добивается близости с Молдовой, чтобы проводить политику ее удержания в сфере своего геополитического влияния.

Зинаида Гурская, ukrinform.ru