Порошенко недоволен результатами расследования дела Павла Шеремета 4 14.05.2017, 17:52

Президент Украины также поблагодарил журналистов, которые провели свое расследование.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен ходом расследования уголовного производства относительно убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает liga.net.

«Первое - я знал и любил Павла, мы с ним дружили. Для меня это было шоком, это террористическая атака. Циничное убийство», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что его первые шаги были направлены на то, чтобы максимально привлечь мировых специалистов для расследования дела.

Порошенко уточнил, что он обратился тогда к посольствам разных стран, ФБР.

«Я ждал лучших результатов. Недоволен, что до сих пор нет убийцы», - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил журналистов, которые провели журналистское расследование.

Порошенко отметил, что после презентации фильма Кто убил Павла, он позвонил главе Нацполиции и попросил его встретиться с журналистами.

«Глава СБУ доложил мне, что Устименко (бывший сотрудник СБУ, - Прим.) уволился из СБУ в апреле 2014 года», - сказал Порошенко.

“ СБУ будет максимально открыта для любых следственных действий. В понедельник Устименко вызван на допрос», - подчеркнул Порошенко.

10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.