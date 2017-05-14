На переупаковку ядохимикатов на складе в Полоцком районе потратят более $86 тысяч 2 14.05.2017, 18:14

Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка объявило тендер на перекладывание химикатов с одного места на другое.

Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка объявило тендер на выполнение работ по переупаковке пестицидов на складе «Дерновичи-1» стоимостью 161 259 рублей 60 копеек.

На складе требуется переупаковать почти 300 тонн ядохимикатов в 4 647 бочках. Переупаковывать нужно открытые, поврежденные и деформированные бочки. Также предусмотрена замена поврежденных поддонов. В четырех хранилищах планируют снизить ярусность, убрав бочки третьего яруса и перевезя их в хранилище №5. Кроме того бочки на поддонах необходимо обвязать упаковочной лентой и расставить по схеме размещения, пишет news.vitebsk.cc.

Склад «Дернович-1» был создан в 2006 году решением Витебского облисполкома. Туда свезли просроченные советские пестициды более 100 наименований.

Буквально через год после создания, 28 марта 2007 года на складе произошел пожар. Ядовитый дым понесло на соседнюю деревню Дерновичи. Пожарные ликвидировали загорание к вечеру 29 марта, по их мнению, ядохимикаты загорелись из-за химической реакции между различными веществами, что было вызвано нарушениями при хранении.

После ЧП на склад продолжали свозить непригодные пестициды. Только в 2011 году, когда в Витебской области завершили переупаковку доставшихся в наследство от СССР ядохимикатов, на склад доставили более 100 тонн пестицидов. Эти работы проводились в рамках международного проекта, организованного и частично финансируемого из средств Глобального экологического фонда. На эти цели фондом было выделено 1400 единиц специальной тары и индивидуальные средства защиты.