Тиллерсон назвал невозможной перезагрузку отношений с РФ 14.05.2017, 18:46

Рекс Тиллерсон

Администрация Дональда Трампа не намерена начинать выстраивать отношения с Россией «с чистого листа».

В интервью телепрограмме «Meet the Press» на телеканале NBC, Тиллерсон подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не намерена начинать выстраивать отношения с Россией «с чистого листа», передает РБК.

«Я думаю, что термины вроде «перезагрузка отношений» используются слишком часто. Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас», - сказал госсекретарь США.

Тиллерсон признал, что в настоящее время отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на «самом низком уровне» с момента окончания холодной войны. «Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас. Не в интересах американского народа и наших национальных интересов, чтобы отношения с Россией оставались на таком уровне. Получится ли их улучшить, или все останется по-прежнему, покажет будущее», - подчеркнул он.

Американский госсекретарь также сообщил, что у России и США есть широкий круг вопросов, которые они должны обсудить. «Очевидно, что один из них – вмешательство Москвы в президентские выборы. Оно подтверждается документами и абсолютно прозрачно», - сказал он.