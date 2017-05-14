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С Belarus Fashion Week выгнали парня в «неправильной» одежде

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  • 14.05.2017, 18:55

Не может белорусская неделя моды обойтись без эксцессов.

В прошлом году организаторы BFW отличились тем, что не пропустили на первый ряд главреда Pret-A-Portal Ольгу Ждаееву с ребенком, а в этом сезоне решили выгнать человека, который, как показалось охранникам, был одет неподобающим образом, пишет kyky.org.


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