С Belarus Fashion Week выгнали парня в «неправильной» одежде

С Belarus Fashion Week выгнали парня в «неправильной» одежде1
- 14.05.2017, 18:55
Не может белорусская неделя моды обойтись без эксцессов.
В прошлом году организаторы BFW отличились тем, что не пропустили на первый ряд главреда Pret-A-Portal Ольгу Ждаееву с ребенком, а в этом сезоне решили выгнать человека, который, как показалось охранникам, был одет неподобающим образом, пишет kyky.org.
еееее этот день настал! меня со @scum_angel выгнали с бфв, объяснив это тем, что наша #формаодежды не соответствует представлениям о том, как должен выглядеть человек. гав гав fuck yeah at last i was asked to leave the belarusian fashion week pavilion cause of my outfit that doesnt match dress code #fashion #dogfashion #scum #fallenangels #deathinjune #deadseason #корейскаякосметика #карп #лесбиянки #драгоценныекамни #м #федорбондарчук #купальниквналичиимосква #актнаавто #симп