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С 15 мая РФ вводит в аэропортах пограничный контроль рейсов из Беларуси

  • 14.05.2017, 19:03

Ранее рейсы из Беларуси не досматривались и были приравнены к внутренним маршрутам.

С 15 мая Россия вводит пограничный контроль в аэропортах для рейсов из Беларуси. Как поясняется на сайте Национального аэропорта Минск, теперь все белорусские рейсы переводятся в международные секторы аэропортов России и там будет осуществляться паспортный контроль, передает «Еврорадио».

Ранее рейсы из Беларуси не досматривались и были приравнены к внутренним маршрутам.

Россия объясняет это тем, что в нашей стране введен пятидневный безвизовый режим для иностранцев и она не хочет допустить, чтобы на ее территорию попали нелегалы.

Белорусская сторона не собирается вводить такие же меры в ответ, а минский аэропорт будет работать в привычном режиме. Проверять пассажиров, которые летят России, у нас не будут.

Исключением станут только транзитные пассажиры, летящие в Россию раз Национальный аэропорт Минск: им нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту.


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