За что Франция полюбила Макрона Виктор Чопа, ukrinform.ru

14.05.2017, 19:21

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Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Его опора – это не просто средний класс, это еще и часть буржуазии.

Неделю назад французы не просто проголосовали против Ле Пен, они все же голосовали за конкретного кандидата, который что-то им предлагал, а предвыборную программу в цивилизованном мире принято выполнять. Поэтому, с чем пришел в Елисейский дворец Эммануэль Макрон? И что из этого будет для Украины, Европы и всего мира?

Франция: «право-левый» Макрон и четко рассчитанная ставка на будущее

Начнем с внутренней политики. Здесь претендент, конечно, должен был пообещать такое, чтобы понравилось как можно большей группе избирателей. А мы теперь, анализируя предвыборные «конфеты» Макрона, можем констатировать: новый президент Франции идеологическими догмами не грезит, потому что не привязан ни к одной идеологической партии. А потому – у него есть поле для маневра и здоровой прагматики. Согласно тому, как человек ходит, ступая поочередно то левой ногой, то правой - Эмануэль Макрон обещает:

1. Снижение уровня безработицы во Франции за пять лет до 7, 7 % (сейчас официально – более 13 %) – это «реверанс влево»;

2. Снизить налог на доходы корпораций с 33, 3% до 25% (а обложили их, собственно, «папередник» Макрона - Олланд, кстати, сам новый президент, когда был министром экономики, не был тогда против) – это типичный «реверанс вправо».

3. Обещает не сокращать продолжительность рабочей недели до 35 часов – снова вправо.

4. Хочет предоставить право - как собственникам, так и работникам - договориться о «гибком графике». - Влево.

5. Хоть и декларирует снижение безработицы, однако честно говорит о сокращении 120 тысяч рабочих мест в бюджетном секторе ради экономии средств. – Вправо.

6. Обещает сократить численность госчиновников, депутатов и отменить привилегированную систему выхода их на пенсии и сократить размер таких пенсий. Ну, такое нравится и правым, и левым – бюрократов нигде не любят, считают их дармоедами, хотя прожить без них вообще – не могут.

Сквозь эти пункты проглядывается социальная политика Макрона и его взгляды на общество. Его опора – это не просто средний класс, это еще и та часть буржуазии, которая чувствует социальную ответственность и готова делиться ради будущего с малоимущими или вложиться в развитие образования, науки или экологические проекты. Это такой себе «передовой отряд капиталистов», которые смотрят вперед и просчитывают свою стабильность перед угрозой социальных преобразований. А изменения назрели. Те же мигранты уже стали мощной социальной группой – что с ними делать? Ведь рецепт от Ле Пен – разогнать, не прошел.

Президент Франции Эммануэль Макрон

У Макрона есть проекты ответов и на эти вызовы. Да, он готов видеть иммигрантов во Франции, но не всех без разбора. Приоритет - образованным и готовым к интеграции студентам или молодежи, которая, внимание, владеет языком - французским, конечно. Это похоже на заявку о начале некоего проекта «французского мира», когда страна готова интегрировать в себя талантливых и цивилизованных людей независимо от расы и вероисповедания. Речь уже не идет об искуплении грехов колониализма – это трезвый расчет: хотите к нам, хотите жить красиво, с видом на Эйфелевую башню – станьте такими, как мы.

В сфере безопасности Макрон готов к расширению штата и функций полиции, собирается поддержать силовиков материально, доведя долю расходов на них до 2 % процентов в государственном бюджете. А еще новый президент предлагает законодательно закрепить норму о том, что каждое религиозное объединение, которое ставит свои убеждения выше французской Конституции и законов Франции - автоматически становится террористическим и подлежит запрету.

Есть у молодого руководителя Франции и несколько неожиданных социальных «конфеток» для отдельных слоев французов - вполне в нашем духе: например, он обещает на 100 % компенсировать из бюджета расходы на протезирование зубов плюс - заказ очков, слуховых аппаратов. Ну, конечно, то, что актуально для пожилых избирателей.

А еще Макрон предлагает запретить использование мобильных телефонов в школах, чтобы не отвлекать детей от учебы и открыть по вечерам и в выходные библиотеки, сделать музеи и объекты культурного наследия более открытыми и доступными для молодежи, в столовых школ и коледжей он хочет кормить подрастающее поколение французов только биологически чистыми продуктами.

Для защиты экологии новый президент Франции хочет вывести из эксплуатации старые автомобили, а их владельцам выплатить компенсацию... 10 000 евро каждому. Представьте себе: сдал проржавевшую развалюху – на 10 тысяч можешь купить (там такие цены на авторынке!) пусть бюджетный, но новый автомобиль. Всего на инвестиции в экологию, науку, развитие альтернативной энергетики, сельское хозяйство, информационные технологии новый президент предлагает потратить 50 миллиардов евро.

Пока что это проекты. Но сквозь них можно увидеть цель: Макрон метит на лидерство Франции в Европе, или хотя бы на равные позиции с Германией на континенте. И если ФРГ берет своей тяжелой промышленностью, то «концепт Франции» от Эммануэля Макрона – это такой себе технопарк для инновационных экспериментов, поощрение всего современного и амбициозного, конечно, приоритетного для молодежи.

Что ж, посмотрим...

Президент Франции Эммануэль Макрон // Фото: EPA/UPG

Европа: Макрон тоже настаивает на необходимости изменений в ЕС

Конечно, ровно неделю назад в Брюсселе вздохнули с облегчением, ведь Макрон, в отличие от «узколобой» ультра-националистки Ле Пен – убежденный евроатлантист. Впрочем, новый президент Франции тоже, мягко говоря, не в восторге от брюссельской бюрократии. Во время избирательной компании он прямо говорил, что если принципы и практика большой европейской семьи не будут реформированы, то Frexit может стать не просто «страшилкой от Ле Пен»... Макрон предлагает сосредоточиться именно на прагматичных проектах и укрепить интеграцию европейцев в энергетических и оборонных проектах.

Относительно торговли, он предлагает ограничить деятельность корпораций, которые платят большую часть налогов не в ЕС и усилить общеевропейской рынок при сохранении тесной интеграции с Британией, которая из ЕС выходит. То есть, Макрон говорит примерно следующее: «Уважаемые, давайте отбросим политические разногласия и просто договоримся о принципиальных вопросах без формальностей. А если интересы вместе, то и деньги – вместе». С одной стороны, Макрон рассчитывает, что это не будет оскорбительно для «бедных» и «свежих» членов ЕС, с другой – надеется обеспечить четкий учет собственно французских интересов.

Сложно говорить, насколько этот подход будет воспринят в Брюсселе и, в первую очередь, в Берлине. Скорее всего, ответ на этот вопрос будет дан не раньше сентября, когда после выборов в ФРГ выяснится, кто будет сидеть в кресле канцлера. Кажется, если это будет Мартин Шульц, то диалог Парижа и Берлина может вернуться на уровень отношений равновеликих партнеров - Жака Ширака и Герхарда Шредера. Потому что Ангела Меркель все же воспринимает Францию как «№ 2» в ЕС. Впрочем, тот факт, что Объединенной Европе нужны перемены, думаю, является очевидным и для фрау Меркель.

Президент Франции Эманнуель Макрон // Фото из соцсетей

Россия, не мечтай об «особых отношениях» с Францией, а Украине стоит за них бороться

Во время компании Эммануэль Макрон как-то выразился очень точно: Россия – это страна с великой историей, культурой и народом, но это не дает права ее руководству вести себя вне рамок международного права. Можно прогнозировать, что новый французский президент будет смотреть на ситуацию без розовых очков, на него не повлияют мантры о «традиционно дружественных российско-французских отношених». Макрон – защитник Единой Европы как шанса для европейских наций сохранять и в дальнейшем лидерство в мире, проводить самостоятельную политику в собственных интересах. Между тем, именно антиевропейская сущность политики Путина стала уже аксиомой, а отношения Франции и России при Олланде дошли до состояния «заморозков», в первую очередь, из-за этого. Пока в Москве не избавятся от «сексуальных фантазий» относительно развала Европейского Союза, такая ситуация будет сохраняться.

Украина, если не преувеличивать, для французов вопрос не первостепенный. Это неприятно, но это факт, из которого надо выходить. Да, Макрон не оставляет сомнений относительно своей позиции: санкции будут действовать пока не закончится агрессия Москвы против Украины. Но разве эта констатация - это все, чего мы ждем и что мы можем иметь от франко-украинских двусторонних отношений? Между тем, эти взаимоотношения уже много лет находятся в тени основных приоритетов украинского внешнеполитического ведомства: сначала Вашингтон, Берлин, Брюссель, а уже потом... Изменения в Елисейском дворце – хорошая возможность побороться за изменения в этой сфере.

Вперед, Эммануэль!

Конечно, все вышеобозначенное – это лишь программа, с которой Эммануэль Макрон входит в Елисейский дворец, чтобы работать там пять лет. У него много работы и надо пожелать ему успехов, потому что Европе сейчас как никогда нужна именно такая «политическая молодежь» - амбициозные и уверенные в себе лидеры. А если не так, то зачем тогда было все это в 39 лет? Если у Макрона, как говорят, не получится, то «призрак Ле Пен» за ту же пятилетку станет не призраком, а главой Франции и при этом неважно, какая у него будет фамилия...

Успехов, господин президент!

Виктор Чопа, ukrinform.ru