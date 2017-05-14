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Завтра в Беларуси ожидается до 23 градусов тепла

  • 14.05.2017, 19:27
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Рабочая неделя начнется с теплого понедельника.

В Минске ожидается до 19 градусов тепла днем, в некоторых уголках страны — до 23 градусов, передает «Белсат».

Ближайшие дни также будут теплыми, преимущественно без дождей и со спокойным ветерком.

Сегодняшний день также выдался теплым. В Минске — до 20 градусов тепла, без осадков. В этот день самая холодная температура в Беларуси была в Минске в 1900 году: -5 градусов. А самым теплым было 14 мая в 1996 году в Василевичах, воздух прогрелся до + 31 градуса тепла.

Всю прошлую неделю в Беларуси температура была ниже климатической нормы, с дождем, мокрым снегом и ночными заморозками.


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